Javier Ortega Smith, diputado nacional de Vox, veranea en Asturias: "Un polideportivo no es un lugar de culto; tampoco una escuela o un teatro"

Javier Ortega Smith (Madrid, 1968) no se pierde un verano en Asturias, en la casa familiar que era de su abuela, en Castropol. "Es un remanso de paz; disfruto un montón. Asturias es mi tierrina", afirma.

-El Gobierno de Sánchez es...

-Un gobierno de traidores y delincuentes con un psicópata al frente.

-¿No exagera un poco?

-No entiende de empatías con su entorno, solo piensa en sí mismo. Es incapaz de comprender que no se puede mentir y traicionar y sacar provecho de ello.

-Pues está dispuesto a gobernar hasta 2027...

-La solución hay que afrontarla en tres niveles: el personal, yendo al psiquiatra; el legal, sentándolo en el banquillo, y el político, con una moción de censura o nuevas elecciones.

-A la moción de censura ya les ha dicho el PP que no, porque estaría abocada al fracaso.

-Los que tenemos sentido de responsabilidad hacemos lo que corresponde en cada momento, sin pensar en si dará o no resultado. Jugar a caballo ganador, como hace el PP, demuestra muchas veces irresponsabilidad o cobardía. Si cuando inicié las querellas contra los golpistas de Cataluña hubiera pensado en el resultado, tampoco debería haberlo hecho: todo hacía ver entonces que sería imposible que los tribunales las admitieran, los llevasen al banquillo y los condenasen.

-Insisten en que se presente.

-Conseguiría retratar a muchos diputados y partidos. Además, ¿quién afirma al cien por ciento que no saldría? He visto votaciones en las que la balanza cambia en el último momento. No se puede ser de antemano tan cobarde.

-La relación de Vox y el PP es complicada. Ha habido gobiernos conjuntos que han saltado por los aires.

-El PP, desgraciadamente, ha demostrado ser un partido trilero: dice una cosa en campaña y otra en el Parlamento. Yo estuve en la negociación de los primeros acuerdos municipales y a los dos meses ya teníamos a compañeros denunciando incumplimientos. Yo lo he vivido en Madrid con José Luis Martínez-Almeida. Y no hablo de hilos sueltos, sino materias troncales.

-¿Por qué es tan difícil esa convivencia?

-En los gobiernos autonómicos, tuvimos que decir "basta ya" en temas capitales. Cuando el PP empezó a aceptar pactos con Sánchez para el reparto de menas o la regularización de inmigrantes, nosotros no podíamos ser corresponsables de una traición así a los votantes.

-¿Ustedes facilitarían un gobierno de Feijóo sin formar parte de él?

-Feijóo ha dejado claro que no nos quiere ni en pintura, pero quiere que le regalemos los votos de nuestros votantes. ¿Nos han visto la cara de idiotas? No nacimos para ser muleta del PP, sino porque los dos grandes partidos no aportaban soluciones valientes a los retos de España: en las fronteras, en política fiscal, en el campo, en los valores… Si el PP no tiene los votos suficientes para gobernar, el problema es de los populares.

-Hombre, entre Sánchez y Feijóo supongo que usted elige Feijóo.

-Si me habla de nombres, me da igual. ¿Prefiero la Agenda 2030 que vota el Partido Popular Europeo con el Partido Socialista Europeo o viceversa? ¿La regularización de inmigrantes que plantea el PP o la del PSOE? ¡Si es lo mismo! Lo que me preocupa del gobierno de Sánchez no es Pedro Sánchez. ¿De qué me sirve que venga Feijóo o Pepito Pérez si las grandes políticas serán las mismas?

-No se escape de la pregunta.

-No. ¿Qué sería lo ideal? Un acuerdo de coalición de gobierno, dentro o fuera de él, pero condicionado a políticas, no a sillones. Si lo conseguimos, ese gobierno será estable. Pero el PP no quiere. Y nosotros no vamos a regalar un cheque en blanco ni a traicionar a nuestros votantes.

-¿Qué supone el acuerdo con la Generalitat para la reforma de la financiación autonómica?

-Una traición más, otra vuelta de tuerca rompiendo el principio constitucional de la igualdad de los españoles para regalar unas reivindicaciones históricas de los separatistas. Se está avanzando en la ruptura de la caja única de la Seguridad Social y ahora será la ruptura de la Hacienda nacional. Y recalco que el primero que abrió la caja de los truenos con cesiones a los separatistas se llama José María Aznar en el pacto del Majestic.

-El Gobierno asturiano de Adrián Barbón se ha mostrado contrario al acuerdo.

Me parece bien, pero Barbón es de los del estilo de Page: cuando a ellos les tocan el bolsillo se ponen estupendos. Pero, hombre, haga algo más, rompa con el PSOE, declárese en rebeldía, porque de lo que hablamos afecta a la unidad nacional.

-¿La prohibición de actos religiosos en espacios deportivos de Jumilla no es un ataque a la libertad religiosa?

-Yo creo que no. Pero le apunto dos cosas importantes: la primera, que las ideas que representa la religión musulmana y los islamistas ya son incompatibles con la libertad religiosa. Somos un estado aconfesional, y lo defendemos. Defendemos la libertad de culto y que no puede haber discriminaciones por religión, orientación sexual u opinión política. Ahora que los que levantan la bandera de la libertad religiosa de los musulmanes vayan a Arabia Saudí a hacer una procesión de Semana Santa.

-Hablamos de Jumilla, España.

-Si usted quiere convertir unas instalaciones deportivas en lugar de culto, pues no, no lo es; tampoco lo son las escuelas o los teatros, o las lonjas de pescado. Búsquese un local, una mezquita, alquile una nave industrial y allí haga su culto religioso, faltaría más.

-Es que esta polémica se suma a la de Torrepacheco. Les acusan de alentar la xenofobia.

-Si un tarado le pega una paliza a una mujer o la asesina, dicen que la culpa es de Vox porque fomentamos el machismo. Si muere un pobre inmigrante en una patera, la culpa es de Vox y no de las mafias de tráfico de personas. Y si en Torrepacheco le dan una paliza a un pobre anciano unos magrebíes, se montan algaradas por culpa nuestra. Nosotros lo que hemos denunciado es ese falso buenismo de permitir que en nuestro país entren de manera desordenada, masiva, ilógica y violenta inmigrantes ilegales. A consecuencia de ello, los servicios sociales se saturan, los sanitarios también y esos recién llegados reciben antes una subvención o una vivienda pública que quienes llevan toda la vida cotizando. Y además, aumenta la delincuencia. No vamos a callarnos a la hora de denunciar esta barbaridad, este suicidio, que supone abrir nuestras fronteras sin ningún control, orden ni lógica.

-Oviedo comenzará a aplicar las zonas de bajas emisiones. Usted las recurrió en Madrid.

-Eso es una imposición para convertirse en una máquina de recaudar dinero por medio de un fanatismo climático injustificado. Y suponen una gran injusticia: a quienes no tienen recursos se les priva de entrar con su vehículo si no tienen la etiqueta correspondiente. Les impones ir en el transporte público como en los países comunistas. El que tiene dinero terminará comprándose un coche eléctrico o híbrido, y si se le pone una multa la pagará sin problema. Yo confío en que en Oviedo la movilización popular recurra ante los tribunales.

-Cuestionan las políticas contra el cambio climático, pero usted pasa las vacaciones en Asturias a refugio del calor del resto del país…

-Por supuesto, y lo recomiendo a todo el mundo: que busque lugares maravillosos de España, fresquitos, a salvo del calor de toda la vida. Y cuando llegue el cambio climático del invierno, o sea, el frío de toda la vida, que busquen zonas cálidas agradables. Con esto quiero decir que Vox nunca ha estado en contra del cambio climático, lo que pasa que el clima es dinámico y pasamos de olas de calor a terribles Filomenas que nos cubren de nieve. Lo que nosotros negamos es esa responsabilidad directa que algunos fanáticos quieren achacar a los ciudadanos de a pie.

-Explíquese.

-España está entre los países que menos contaminamos: hacemos esfuerzo para la depuración de aguas residuales, o los gases y humos de las industrias; hacemos un esfuerzo para renovar el parque de vehículos con automóviles más eficientes; nos tomamos en serio el reciclaje de basuras, y nuestros gobernantes nos aplican sanciones y restricciones a la libertad. Y mientras, los grandes países que contaminan, China, India, Estados Unidos, pasan absolutamente de restricciones, producen a diestro y siniestro sin importarles cómo dejan los ríos en una política de tierra quemada para seguir produciendo, vendiendo y aumentando su PIB. Nadie puede venir a darnos lecciones de cuidar el medio ambiente, y Asturias es un paraíso en ese sentido. Tenemos la obligación de hacerlo, pero la gran mentira es culpar a los ciudadanos de ese cambio climático. Queremos libertad, sentido común y tecnología, y que la ciencia vaya dando soluciones que permitan menor gasto energético.