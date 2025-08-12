Las mutuas podrán tramitar bajas no derivadas de accidentes laborales

El Consejo de Gobierno dio ayer luz verde a la firma de un convenio de colaboración entre la Consejería de Salud, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), las mutuas colaboradoras y la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales para mejorar la gestión de la incapacidad temporal.

"El acuerdo permitirá a las mutuas tramitar la prestación de la incapacidad temporal para determinadas contingencias de origen traumatológico que afecten a trabajadores asegurados con ellas", indicó el Ejecutivo autonómico.

El convenio establece la realización de pruebas diagnósticas, tratamientos terapéuticos y rehabilitadores, incluidas intervenciones quirúrgicas, para varias patologías específicas de lesiones de hombro, de menisco y rodilla, y trastornos del disco intervertebral dorsal y lumbar. Esta medida del Gobierno asturiano constituye la respuesta a una reiterada demanda de los empresarios y las cámaras de comercio de la región. En virtud de la misma, las aseguradoras podrán gestionar parcialmente las bajas vinculadas a lesiones no derivadas de accidentes laborales. Las mutuas podrán encargarse de estos procesos siempre que el trabajador lo autorice. Con ello se persigue descongestionar el servicio público de salud y agilizar los diagnósticos y las pruebas en un contexto en el que la duración de las bajas laborales se ha disparado. Según la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) "el absentismo compromete gravemente la productividad y sostenibilidad de muchas empresas, especialmente pymes".

Baleares fue la primera comunidad autónoma que materializó un convenio para reforzar el papel de las mutuas en las bajas laborales. El acuerdo introduce un cambio de calado en las bajas laborales derivadas de enfermedades comunes y accidentes no laborales fruto del acuerdo firmado el pasado verano entre el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, las patronales CEOE y Cepyme, y los sindicatos UGT y CC OO, y que ya se tradujo, a finales del pasado año, en una revisión de la Ley de Seguridad Social.

A partir de la firma del convenio, un trabajador que sufra una lesión traumatológica podrá elegir entre ser tratado en el Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) o en la mutua correspondiente. El médico de cabecera le ofrecerá esa posibilidad de elegir tras un primer diagnóstico. No obstante, si el lesionado opta por la mutua, la gestión del alta y la baja seguirá dependiendo exclusivamente del médico de Atención Primaria, que tomará la decisión en función del informe que le envíe la aseguradora. Este cambio de modelo llega después de que las bajas se hayan disparado en los últimos años, lo que está incrementando las tasas de absentismo laboral.