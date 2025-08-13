Asturias abre sus puertas a la memoria del mundo rural

Hay una caravana antigua que se abre paso, lentamente, por las carreteras secundarias de la España rural. No es una furgoneta cualquiera: dentro viajan dos fotógrafos, una idea potente y cientos de retratos que documentan la vida en los pueblos que, para muchos, han dejado de figurar en el mapa. Su proyecto se llama “Retrato Nómada” y este mes se encuentra haciendo su primera parada en Asturias. Se desarrolló en Asiego, en el concejo de Cabrales, y ahora se encuentran en Navelgas, en el de Tineo.

Tras haber recorrido ya 27 pueblos en 9 provincias desde 2019, los creadores del proyecto, Eli Garmendia y Carlos Pericás, se han marcado un objetivo ambicioso: construir un archivo fotográfico con 10.000 retratos del mundo rural español antes del año 2031. Y hacerlo de manera colaborativa, íntima y profundamente humana.

“Queremos responder a una pregunta que nos surgió viajando por Europa en una autocaravana: ¿quién vive aquí? Lo que para nosotros era un rincón apartado del mundo, para quienes habitan esos pueblos es el centro de su universo”, explica Eli Garmendia, fotógrafa y cofundadora del proyecto. Esa pregunta fue el germen de una iniciativa que, con el paso de los años, se ha transformado en una mezcla de arte, archivo y acción social. “Retrato Nómada” es más que un ejercicio fotográfico: es una celebración de la diversidad rural, una defensa del patrimonio inmaterial y una herramienta para fortalecer la memoria colectiva.

En cada pueblo que visitan, Eli y Carlos montan un pequeño estudio fotográfico al aire libre, en un lateral de la caravana: una lona, una tela como fondo, una cámara y una impresora. Cualquier vecino puede acercarse y ser retratado. Recibe su fotografía en papel, también por correo electrónico. Pero lo más significativo ocurre al final de cada estancia: una proyección nocturna, en plena calle, donde se muestran todos los retratos realizados. El pueblo se ve a sí mismo. Y algo se transforma.

“No somos turistas ni cazadores de imágenes. Lo nuestro es una convivencia, una experiencia de comunidad. Nuestra intención es dejar un legado para el futuro, pero también generar encuentros en el presente”, añade Garmendia. El proyecto se desarrolla con el apoyo de la Consejería de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo del Principado de Asturias y la Fundación Caja Rural de Asturias, y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Tineo y la Asociación Cultural Asiegu XXI.

En su reciente paso por Asiego, Garmendia destaca dos historias que encarnan la riqueza del mundo rural actual. La de Yuso, un joven catalán que llegó al pueblo buscando una vida más sencilla, lejos del ruido urbano. Y la de Rocío Bueno, quesera local que les enseñó su cueva de maduración y les habló de su vida cotidiana, de la crianza, del trabajo artesanal y de lo que significa mantener una tradición en el presente. “Son retratos que no solo muestran rostros. Cada uno guarda una historia que habla de transformación, arraigo, tradición y cambio. Y juntos forman un mosaico que documenta la pluralidad del mundo rural contemporáneo”, apunta la fotógrafa.

Aunque la elección de Asiego y Navelgas vino sugerida por las entidades colaboradoras, la conexión con Asturias ha sido inmediata. “Nos ha sorprendido muchísimo el carácter acogedor de los asturianos. Nos han hecho sentir en casa desde el primer momento. Hay un espíritu muy vivo, una alegría por compartir que nos emociona. Cada día hay una excusa para celebrar”, confiesa.

Los retratos, una vez realizados, no se quedan solo en el archivo digital. Se entregan físicamente al pueblo, en una caja a medida, para que puedan formar parte del archivo municipal, del patrimonio local. En algunos lugares, incluso, se han convertido en exposiciones permanentes. En Cuartango, Álava, la muestra que se pensó para durar dos semanas lleva un año abierta. “Cada vez que alguien visita el pueblo, va a verla. Es una alegría enorme”, comenta Garmendia.

Pero más allá del impacto artístico o documental, “Retrato Nómada” genera un efecto difícil de medir, aunque evidente: despierta sentido de pertenencia. “Lo que más se repite es que todo el mundo está muy contento de haber participado. Se despierta un sentimiento de orgullo, de estar haciendo algo importante para su comunidad. Es algo muy emocional, intangible, pero profundamente real”, explica.

Este mes de agosto, la caravana de la memoria rural se encuentra haciendo su segunda parada en tierras asturianas, esta vez en Navelgas, hasta el 17. El estudio fotográfico estará abierto cada día de 10.00 a 13.00 horas y de 18.00 a 21.00 horas. El sábado, a las 22.00 horas, se celebrará la proyección final de retratos al aire libre. Será, como ya lo fue en Asiego, un momento de encuentro, de emoción y de reconocimiento mutuo.

“Este proyecto me ha cambiado profundamente. Siempre trabajé la fotografía de forma introspectiva, y esto es todo lo contrario. Es abrirme, compartir, escuchar. Me ha hecho mejor persona”, confiesa Eli Garmendia. Y eso, dice, es lo que quiere devolver con cada retrato. No solo una imagen. También una historia. Una memoria. Una comunidad que se reconoce y se celebra.