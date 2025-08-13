Baja el número de ERE en Asturias, aunque sus afectados suben un 72%
La comunidad registra 47 expedientes hasta julio, siete menos que un año antes, pero los trabajadores despedidos ascienden a 2.158
Y. G.
Las empresas de Asturias registraron un total de 47 expedientes de regulación de empleo (ERE) entre enero y julio, lo que supone siete menos que los ejecutados a la misma altura del año pasado. No obstante, la cantidad total de trabajadores afectados se disparó un 71,9%, hasta los 2.158, frente a los 1.255 despedidos en el mismo período de 2024.
Según estos datos, recopilados por la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (SADEI), los meses del año en curso con un mayor número de salidas fueron enero (738), junio (698) y julio (416), mientras que, en lo que se refiere a cantidad de ERE aplicados, los meses clave fueron junio (14), abril (8) y julio (8). La mayor parte de los expedientes fueron por suspensión temporal de los contratos.
