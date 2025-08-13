Al menos 120 afectados en Cangas del Narcea tras un brote de gastroenteritis, se investigan las causas de la infección

Un brote de gastroenteritis, con al menos 120 afectados, está afectando al concejo de Cangas del Narcea. Los técnicos en salud pública están tratando de determinar si el origen de la infección es vírico o está en el agua de consumo o en un elemento alimentario.

Según ha podido saber LA NUEVA ESPAÑA, hasta el momento son unas 120 las personas que han acudido al centro de salud o al Hospital Carmen y Severo Ochoa para ser tratadas de sus alteraciones estomacales. A esta cifra hay que sumarle el indeterminado número de afectados que están pasando sus procesos diarreicos sin acudir al médico.

Otra derivada de este brote es la elevada demanda de sueros orales para combatir la deshidratación, que ha generado algunas dificultades de abastecimiento en las farmacias.

Uno de los últimos brotes de gastroenteritis de la región tuvo lugar en Pravia en octubre del año pasado, con unos 200 afectados. Los técnicos determinaron que la causa fue una mala cloración del depósito.