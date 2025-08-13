CC OO avala el frente de la izquierda y UGT pide más acción de Gobierno

Los sindicatos asturianos irrumpieron ayer en el debate que el coordinador de IU y consejero del Principado, Ovidio Zapico, lanzó sobre la posibilidad de establecer una candidatura electoral única de la izquierda (incluyendo al PSOE) como fórmula para frenar la posibilidad de que Vox influya en el futuro gobierno de Asturias. Comisiones Obreras, sindicato próximo a IU, respaldó la iniciativa, pero exigió que sea el "programa" el cemento que cohesione a grupos con sensibilidades diferentes.

"Pensamos que un frente amplio de la izquierda, que nos haga avanzar en más derechos y más igualdad va a ser una cuestión muy positiva para la sociedad en su conjunto, aseguró ayer Esther Barbón, secretaria de Organización de Comisiones Obreras. Apuntó además que "vivimos tiempos muy convulsos, quizás los más convulsos desde la Segunda Guerra Mundial, con una ultraderecha campando y gobernando a sus anchas prácticamente en medio mundo".

Dada la situación, Esther Barbón afirmó que el sindicato ve "con buenos ojos que se pudiera hacer un frente amplio de la izquierda", porque eso supondría "frenar a la ultraderecha y que los ricos sigan siendo más ricos".

Eso sí, la dirigente de Comisiones Obreras destacó que "además de crear ese frente amplio de la izquierda deberíamos tener muy claro qué programa vamos a desarrollar". En este sentido destacó que el sindicato defiende la máxima que ya estableció Julio Anguita: "Programa, programa y programa".

Por parte del sindicato UGT, más próximo al PSOE, el mensaje fue que "es necesario continuar con la agenda social y las políticas sociales que están mejorando la vida de los asturianos y asturianas", dado que ese será "el mejor aval para que dentro de dos años, cuando haya elecciones autonómicas y municipales, pueda seguir habiendo gobiernos de izquierdas en Asturias".

La respuesta de UGT se alinea con la expresada por el Presidente del Principado y secretario general de la FSA, Adrián Barbón, quien ante la propuesta de Zapico le instó a seguir desarrollando políticas sociales y de vivienda en su consejería como mejor camino para frenar a la derecha. Barbón rechazó hablar en estos momentos de posibles alianzas electorales "porque hay problemas más importantes para los asturianos".