"El comercio asturiano desaparece a cámara lenta", advierte UPTA

Oviedo

La Unión Profesional de Trabajadores Autónomos (UPTA, adscrita a UGT) advirtió ayer de que el sector del pequeño comercio , tanto en Asturias como en el conjunto de España, "está desapareciendo a cámara lenta". "La pérdida de casi 1.300 comercios este mes de julio en España no es coyuntural ni estacional, es el resultado de una combinación de factores que hacen que los pequeños negocios sufran una caída generalizada desde hace años", señaló el presidente de UPTA, Eduardo Abad, que instó a "poner sobre la mesa políticas de relevo generacional que ayuden a combatir esta problemática". "No podemos hablar de sostenibilidad en el trabajo autónomo sin mirar de frente a lo que está ocurriendo en sectores como el comercio y actuar ahora antes de que el daño sea irreversible", urgió.

No obstante, el responsable de UPTA también afirmó que España atraviesa "una de las etapas económicas más sólidas de los últimos años", con un mercado laboral "en expansión" y un cambio de tendencia "claro" en el trabajo autónomo. En esta línea, Abad remarcó que, a nivel nacional, no sólo crece el número de personas que trabajan por cuenta propia, sino que también aumenta la "calidad" y "viabilidad" de sus proyectos.

Sin embargo, si bien a nivel nacional la afiliación de los autónomos a la Seguridad Social creció en julio un 1% respecto al mismo mes de 2024, en Asturias, retrocedió un 0,5%, hasta los 69.929.

