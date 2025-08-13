"Considerar el CO2 un contaminante es desinformar"

Francisco Carro es director geneTresca Ingeniería, compañía especializada en el diseño de plantas industriales y energéticas. Ayer participó en los Cursos de La Granda (Avilés), donde impartió la conferencia “El valor del CO2 en un mundo que no lo quiere”, como parte del curso “Usos del CO2₂ para un Futuro Sostenible. De Residuo a Recurso”.

¿Qué factores están impulsando la transformación del CO2₂de residuo contaminante a materia prima estratégica?

Considerar el CO2 como un contaminante forma parte de una confusión comunicativa... o bien de una desinformación intencionada. EL CO2 es una molécula que está en el origen de la vida y que tiene una importancia en la biología similar al oxígeno. El CO2 es una importante fuente de carbono, una de las bases de la economía actual, basada en el petróleo. Con carbono e hidrógeno verde podemos replicarla.

Los plásticos, combustibles, asfaltos y otros materiales son hidrocarburos, compuestos de carbono e hidrógeno. Con las nuevas tecnologías podemos fabricar estos productos sin tener que recurrir al petróleo.

¿Qué productos se puede fabricar con CO2?

Con el CO2 como fuente de carbono y con hidrogeno de origen renovable podemos construir todo tipo de moléculas orgánicas, como pueden ser, los combustibles o los plásticos

¿Cuáles son las tecnologías más prometedoras para la conversión del CO2₂ en productos de valor añadido como combustibles sintéticos o materiales de construcción?

Las tecnologías básicas son las hidrogenaciones o los procesos llamados "Fisher-Trops", en los cuales se construyen diferentes moléculas a partir de átomos de carbono y de hidrógeno. Estos procesos fueron descubiertos e impulsados en la II Guerra Mundial, cuando países como Alemania no tenían acceso al petróleo para fabricar combustible. Eso les llevó a desarrollar procesos de sintonización de los mismos. Después, estos procesos cayeron en el olvido, pues es más fácil y rentable usar el petróleo.

¿En qué punto del "Hype Cycle de Gartner" se encuentran actualmente las tecnologías de captura, almacenamiento y uso del CO2₂(CCU)?

Todas las tecnologías siguen este ciclo, en el que las expectativas juegan contra el tiempo.

Venimos de un momento en el que se han generado enormes expectativas, cuando Europa se puso nerviosa por las restricciones de combustibles que acompañaron al inicio de la guerra de Ucrania y el gas superó los 200 €/Mwh. La gran cantidad de expectativas en torno a las nuevas tecnologías energéticas iban acompañadas de unos tiempos que no eran realistas.

La transición a la economía del carbono y del hidrógeno sigue su curso, pero los tiempos no se miden en años, sino en décadas. Como el sector no contaba con ello, se ha destapado una desilusión que se irá recuperando en la medida en que la tecnología madure y los mercados vayan asimilando los nuevos proyectos.

¿Qué sectores industriales están mejor posicionados para liderar el aprovechamiento del CO2₂ como recurso?

Los sectores más orientados a este cambio deberían ser aquellos que ya producen CO2 industrial. Estos sectores están estudiando, primeramente, la reducción de emisiones de este gas y, en muchos casos, la construcción de plantas de captura del CO2 que sea imposible de evitar su generación.

¿Qué barreras técnicas y económicas impiden hoy la adopción masiva de tecnologías de uso del CO?

En estos momentos, las principales barreras son las tecnológicas y las financieras. Tecnológicamente, la captura y transformación del CO2 es totalmente madura, pero estas tecnologías han de irse ganando la confianza de la industria y del mundo financiero. Industrialmente existe poca experiencia en estas tecnologías , así que lo más aconsejable es construir, paulatinamente, plantas que permitan su transformación y que se generen lecciones aprendidas.

Por otro lado, el mundo financiero es imprescindible en el desarrollo de cualquier nueva tecnología. Nos referimos a proyectos, en muchos casos, que suponen invertir cientos de millones de euros. A nivel financiero, se han de conocer progresivamente las tecnologías y los modelos de negocio en aras de poder invertir en ellos.

¿Cómo se espera que evolucionen los costes asociados a la captura y utilización del CO2 en la próxima década?

En la medida que se van generalizando estas tecnologías y aparecen más tecnólogos, los costes irán bajando del mismo modo en que han ido bajando en otro tipo de proyectos.

En la década del los 2000, una planta fotovoltaica tenía un coste de casi 4 euros por vatio y, ahora, no llega al euro. Lo previsible es que suceda lo mismo en la captura y transformación del CO2.

¿Qué papel deberían jugar las políticas públicas y los incentivos fiscales en la consolidación del CO2 como recurso útil?

La fiscalidad y las ayudas públicas son catalizadores magníficos en cualquier despegue tecnológico. No obstante, las instituciones públicas han de ser conscientes de que se requiere un marco regulatorio estable y sensato, el cual sirve como base para que los procesos de transformación del CO2 avancen.

En los primeros años, los modelos de negocio ofrecen rentabilidades muy justas. Ahí es donde las ayudas públicas o los beneficios fiscales pueden ser esenciales para que los proyectos salgan adelante y exista apetito por ellos. Una vez que mejoren las previsiones y las tecnologías maduren, las ayudas dejarán de ser tan relevantes y se podrán retirar.

En la fotovoltaica tenemos un buen ejemplo: el apoyo público se dejó notar durante los primeros años y ahora ya no es necesario.

Ahora que se habla mucho de descarbonización… ¿qué posición ocupa Asturias en esta carrera?

Asturias es una comunidad muy industrial, donde se genera mucho CO2 que se puede valorizar. En la medida que el mercado de los procesos de transformación del CO2 avance, Asturias debería de sacar provecho, pues dispone de industrias y de ingeniería y tecnología.

El carbono es esencial en la economía. En el pasado, se obtenía del carbón, pero en el futuro se extraerá del CO2. Las transformaciones industriales económicas con complejas y largas en el tiempo, pero Asturias tiene muchas cosas que van a favor, como son la industria, la tradición y el conocimiento.

¿Está la sociedad preparada para aceptar productos derivados del CO2₂ como una alternativa sostenible y segura?

La sociedad se encuentra preparada en tanto en cuento los productos derivados del carbono son idénticos , independientemente de si proceden del CO2 o del petróleo. Las piezas que tienen que avanzar son la regulación, el mundo financiero y la tecnología.

¿No es paradójico que Tresca, que se dedica a implantar procesos de descarbonización, sea impulsora también de los usos del carbono en un mundo que lo demoniza?

Tresca es una empresa de ingeniería dedicada al diseño de plantas industriales. En los 25 años que llevamos en el mercado, hemos diseñado todo tipo de plantas, pero, sobre todo, lo que hemos hecho bien es acompañar técnicamente a los momentos económicos que nos ha tocado vivir como sociedad.

Tenemos una fuerte presencia en plantas donde se genera mucho CO2 y, a la vez, nuestra posición destaca entre las ingenierías dedicadas a descarbonizar estos procesos. La realidad es que Tresca es una compañía basada en el conocimiento, que actúa como un instrumento para conseguir los objetivos que nos fijamos en cada momento.

¿Qué riesgos aprecian ustedes en este proceso de descarbonización y de uso del CO2?

El principal riesgo es el mal manejo de los tiempos por parte de los organismos o de las propias empresas. La implantación de las nuevas tecnologías de gestión del CO2 de una manera demasiado rápida pude dar lugar a una inflación verde en la economía. Esto significaría un aumento de precios de bienes y servicios relacionados con la transición a una economía más sostenible debido a una mayor demanda o escasez de oferta.

¿Puede el CO2₂ convertirse en un símbolo de innovación industrial y sostenibilidad en lugar de un indicador de contaminación?

Sin duda. El CO2 no es un contaminante, sino el origen de la vida en el planeta. Sin CO2 no la habría. El reto no es sacar el CO2 de la ecuación, sino aprender a gestionarlo de una manera equilibrada, como lo hace la naturaleza. La gestión correcta del CO2 tiene capacidad para generar una economía industrial basada en la captura y transformación del mismo.