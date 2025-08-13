Educación ultima la contratación de 104 docentes de asturiano para Infantil
La consejera Ledo se compromete a instaurar la asignatura a partir del próximo curso n La Academia pide que sean profesores con la especialidad en Llingua
El asturiano en las aulas de Infantil podría ser pronto una realidad. La Consejería de Educación ultima la modificación del decreto de Educación Infantil para introducir, por primera vez, la enseñanza del asturiano y el eonaviego en el segundo ciclo de esta etapa (de 3 a 6 años). Así lo comunicó ayer la consejera de Educación, Eva Ledo, al presidente de la Academia de la Llingua Asturiana, Xosé Antón González Riaño, en una reunión que la titular del departamento calificó como "cordial, distendida y, sobre todo, muy constructiva".
La medida tendrá carácter voluntario para el alumnado, pero todos los centros que impartan el segundo ciclo de Infantil estarán obligados a ofertarla, tal y como establece la Ley 1/1998 de Uso y Promoción del Bable/Asturiano. Según un primer sondeo de la Consejería, más del 60 por ciento del alumnado de colegios públicos ya ha solicitado cursar la materia.
Para González Riaño, el inicio de la enseñanza en Infantil supone "un paso adelante especialmente importante". "Efectivamente, el próximo curso empezará el asturiano en la educación infantil. Es un avance relevante, aunque aún hay otros retos vinculados a la mejora de la presencia escolar del asturiano. No solo hay que ofertar la asignatura, sino promoverla", explicó el presidente de la Academia.
El dirigente recordó que en Primaria los niveles de matriculación rondan el 60 por ciento, pero que en Secundaria la materia "compite en inferioridad de condiciones" como optativa frente a otras asignaturas, lo que, en su opinión, convierte la voluntariedad prevista por la ley en un obstáculo. "El marco legal establece que el asturiano debe ser una materia voluntaria y que el alumnado que lo curse no puede verse perjudicado. La optatividad, tal y como se aplica ahora, incumple ese espíritu", señaló.
En el encuentro también se abordó la dotación de profesorado, especialmente para el eonaviego. "No es justo que, teniendo la misma formación universitaria que otras especialidades, los docentes de asturiano no puedan opositar por la suya. Es una situación de desequilibrio que debe corregirse con una modificación del decreto estatal de especialidades", defendió González Riaño.
Sobre la Consejera, destacó su conocimiento del sistema educativo asturiano y su proximidad a la realidad lingüística: "Conoce perfectamente la realidad educativa. Lleva toda su vida profesional ejerciendo en Asturias y forma parte de un Gobierno que defiende la importancia del asturiano".
Por último, González Riaño hizo hincapié en el tema de la oficialidad: "Asturias no puede seguir siendo la única comunidad donde la Constitución no se cumple en materia lingüística. Aparcar el tema no soluciona el problema, solo retrasa la solución, y esa solución ya está prevista en la Carta Magna".
