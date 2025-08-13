FADE saluda el acuerdo de las mutuas, pero pide que cubra más enfermedades

Las empresas de Asturias consideran "muy positivo" el acuerdo aprobado por el Principado para que las aseguradoras puedan atender incapacidades laborales temporales, descongestionando así la sanidad pública y contribuyendo a rebajar las tasas de absentismo laboral en la región, las más altas de España. No obstante, pese a su valoración favorable, los empresarios asturianos animan a las autoridades a ampliar el número de enfermedades cubiertas por este nuevo convenio, que de momento se limita a patologías traumatológicas como lesiones de hombro, rodilla o espalda.

La presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), María Calvo, remarcó que esta medida ha sido reclamada "durante mucho tiempo" por la patronal regional, y recordó que ya estaba recogida en el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) como necesaria para luchar contra el absentismo, que en Asturias afecta a unos 20.000 trabajadores (el 6,5% de la fuerza laboral regional, el porcentaje más alto entre las comunidades autónomas).

"Confiamos en que este acuerdo contribuya a reducir los tiempos de gestión de las bajas y a facilitar una recuperación más rápida de los trabajadores", valoró Calvo, destacando además que Asturias ha sido la tercera comunidad autónoma en aplicar lo dictaminado en el AENC, sólo por detrás de Baleares y Cataluña.

Si bien la presidenta de FADE admitió que el convenio supone "un avance importante en casos concretos, se necesita más allá: ampliar su alcance a más patologías y garantizar la máxima agilidad en los trámites". La dirigente gijonesa indicó que la medida es "un primer paso" que contribuirá a "aliviar la grave incidencia de la incapacidad temporal que sufre Asturias, donde la duración media de las bajas es un 77% superior a la media nacional, con un gran crecimiento desde la pandemia".

La reducción del absentismo es uno de los grandes caballos de batalla de la patronal asturiana, y por eso ha puesto en marcha un observatorio que usará datos del Servicio de Salud del Principado (Sespa) y la Seguridad Social para recopilar datos, analizar patrones y lanzar medidas preventivas para paliar un fenómeno que, a su juicio, perjudica la productividad.

El acuerdo ha sido también recibido por la patronal asturiana del metal, Femetal, que lo considera "una nueva vía para mejorar la salud de los trabajadores con una atención médica más ágil, y si es bueno para los trabajadores, es bueno también para la empresa". Con todo, desde la organización también instaron a incorporar la salud mental al convenio.

Por su parte, desde CC OO Asturias exigieron ayer que la medida "no se convierta en un mecanismo para paliar la falta de recursos de la sanidad pública", y recordaron que "en ningún caso supone que las mutuas tengan potestad alguna sobre la emisión de altas".