Fernando Alonso, en yate y con nuevo look

El verano avanza de forma implacable (agosto a punto está ya de cruzar su ecuador) y el famoseo patrio se solaza y disfruta. Y también se lleva disgustos, como el de Sofía Suescun, a la que según “Lecturas” su novio Kiko ha pillado en varias citas con el influencer Juan Faro. Una deliciosa historia rosa veraniega con todos sus ingredientes. En portada de la revista se puede ver al incombustible Raphael, que descansa en Ibiza con su familia; a Cayetana Guillén Cuervo, que ha contado una violación sufrida de pequeña; y a Gloria Camila, que ha acompañado a su hermano de vacaciones con la hija que tuvo con la difunta Michu.

“Hola” se decanta por un clásico del verano, pero revisado: Ana Obregón y su posado, pero no con el bañador, sino con su nieta Anita. Además, en portada se cuela otra clásica, Isabel Preysler, que se ha ido a Maldivas con su hija Tamara Falcó y su yerno Íñigo Onieva.

Fernando Alonso luce su nuevo look, muy de señorón, en la cubierta de su yate. El piloto asturiano se ha ido a navegar con Melissa Jiménez y sus tres hijos, según publica “Diez Minutos”. En la foto se le puede ver al ovetense con un bigote muy llamativo (siempre lo lleva, pero esta vez va sin su barba habitual). Espacio también para Isabel Preysler y sus vacaciones en el lejano Índico, y para Anita Williams, en la playa con su hijo mientras su expareja se ha saltado la orden de alejamiento.

En “Semana” aparecen las Campos, Terelu y Carmen, disfrutando (una vez más este verano) de la playa. Pero la revista se fija en algo que ha pasado desapercibido para el resto: el compromiso de boda de Cristiano Ronaldo y Georgina. El diamante gigante del anillo se lleva el protagonismo. Y una relación que igual apunta maneras: Froilán con Miri, concursante de Masterchef. Se saludan “muy cariñosos”. El tiempo dirá.