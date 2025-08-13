Pasando revista en rosa
Fernando Alonso, en yate y con nuevo look
Ana Obregón y su posado veraniego (de otra manera)
El verano avanza de forma implacable (agosto a punto está ya de cruzar su ecuador) y el famoseo patrio se solaza y disfruta. Y también se lleva disgustos, como el de Sofía Suescun, a la que según “Lecturas” su novio Kiko ha pillado en varias citas con el influencer Juan Faro. Una deliciosa historia rosa veraniega con todos sus ingredientes. En portada de la revista se puede ver al incombustible Raphael, que descansa en Ibiza con su familia; a Cayetana Guillén Cuervo, que ha contado una violación sufrida de pequeña; y a Gloria Camila, que ha acompañado a su hermano de vacaciones con la hija que tuvo con la difunta Michu.
“Hola” se decanta por un clásico del verano, pero revisado: Ana Obregón y su posado, pero no con el bañador, sino con su nieta Anita. Además, en portada se cuela otra clásica, Isabel Preysler, que se ha ido a Maldivas con su hija Tamara Falcó y su yerno Íñigo Onieva.
Fernando Alonso luce su nuevo look, muy de señorón, en la cubierta de su yate. El piloto asturiano se ha ido a navegar con Melissa Jiménez y sus tres hijos, según publica “Diez Minutos”. En la foto se le puede ver al ovetense con un bigote muy llamativo (siempre lo lleva, pero esta vez va sin su barba habitual). Espacio también para Isabel Preysler y sus vacaciones en el lejano Índico, y para Anita Williams, en la playa con su hijo mientras su expareja se ha saltado la orden de alejamiento.
En “Semana” aparecen las Campos, Terelu y Carmen, disfrutando (una vez más este verano) de la playa. Pero la revista se fija en algo que ha pasado desapercibido para el resto: el compromiso de boda de Cristiano Ronaldo y Georgina. El diamante gigante del anillo se lleva el protagonismo. Y una relación que igual apunta maneras: Froilán con Miri, concursante de Masterchef. Se saludan “muy cariñosos”. El tiempo dirá.
- Viaje por el concejo asturiano inmune al calor, que ni se inmuta con 38 grados: 'Aquí aguantamos más
- Asturias llegó a los 37 grados este lunes... pero se prevé que alcance los 40 en pleno puente festivo
- La gran ola calurosa del verano rompe en el Xiringüelu, con un lema dominante entre los más de 40.000 asistentes: '¡A la sombra, por Dios!
- Pravia ya baila al ritmo del Xiringüelu: mucha sidra y diversión en la romería más multitudinaria de Asturias
- Gijón acoge a los diez primeros menores migrantes trasladados desde Canarias
- Este es el 'rombo' central que ejerce de gran motor de Asturias: cuatro concejos generan dos de cada tres euros de riqueza
- Los juegos del hambre' ya enseña su nuevo escenario en Asturias: primeras imágenes y mudanza del rodaje
- Ni un café se le escapará al Fisco: hacienda controlará todas las facturas emitidas con el sistema electrónico 'Verifactu