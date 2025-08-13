El paraíso asturiano es multiclimático: 17 grados de diferencia entre Valdés y Aller antes del gran sofocón

Si Asturias es el "paraíso climático" de moda, conviene reseñar que en sus 10.604 kilómetros cuadrados de superficie puede llegar a acoger un buen número de microclimas, con diferencias muy acusadas entre ellos. El caso de ayer fue paradigmático. En la región se registraron hasta una docena de incendios y, de forma simultánea, en algunos puntos de su geografía –Ribadesella, Amieva...– llovió o incluso granizó.

Máximas dispares. En el cuadro de temperaturas máximas en las diferentes zonas del Principado se contabilizaron ayer hasta 16,7 grados de diferencia. Los extremos –hablamos siempre de rangos máximos– se situaron en los 38 grados de Felechosa (Aller) o los 37,9 de Pola de Somiedo, y los 21,3 grados de Cabo Busto (Valdés). Ése es el contraste que puede llegar a darse entre la Asturias costera y la Asturias interior –en una distancia de 55 kilómetros en línea recta entre el saliente costero valdesano y la capital somedana– en una ola de calor que comenzó hace once días y que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), después de varios cambios, prevé ahora que se extienda hasta "probablemente el lunes, día 18".

Hoy, tormentas. El Principado vivirá hoy una tregua climática como preparación para un viernes tórrido. Los rangos previstos para hoy hablan de valores máximos de entre 24 y 26 grados en la práctica totalidad del territorio regional. Además, la AEMET pronostica cielos nubosos con "probabilidad de tormentas fuertes en la Cordillera" y posibles "chubascos dispersos o tormentas ocasionales en el interior".

De la tregua de foy, al sofocón del viernes / LNE

Y el viernes, fuego. En esta ocasión, la esperada fecha del 15 de agosto será no sólo festiva, sino también sofocante. Incluso en Oviedo, donde está previsto que se llegue a 39 grados. En la fiesta de la Virgen se alcanzarán las máximas propias de los grandes días de calor en el suroccidente asturiano: 41 grados en San Antolín de Ibias y 39 en Cangas del Narcea. Pero el mercurio llegará también a niveles muy altos en Mieres (41 grados); en Belmonte, Langreo y Pola de Laviana (40 grados); y en Pola de Siero, Pola de Lena, Grado, Infiesto y Nava (39 grados). Gijón se quedará en 33 grados y Avilés en 30 (9 grados de diferencia con Oviedo, pese a la corta distancia entre ambas ciudades).

Más de 45 grados en Extremadura. A nivel nacional, la ciudad de Badajoz alcanzó ayer a las 15.50 horas la máxima más alta de España, con 45,5 grados. A continuación se situaron Sevilla, con 45,2; El Granado (Huelva), con 45; Morón de la Frontera (Sevilla), con 44,3; y Mérida, con una máxima de 44,2 grados.

En alerta hasta el lunes. En este contexto, la Aemet ha alargado hasta el próximo lunes su previsión sobre la duración de la actual ola de calor que afecta a España. El citado organismo había señalado el lunes que esperaba que este segundo episodio térmico del verano, que comenzó el pasado día 3, terminaría ayer martes "de manera oficial", tras haber cambiado sus predicciones varias veces en los últimos días. Ahora, los expertos de la agencia estatal estiman que será el próximo martes cuando comience el descenso de los valores térmicos.

Masa de aire cálido y seco. En la nueva actualización de su aviso especial por el calor extremo, la Aemet detalla que la ola abarca como ámbito geográfico la península, excepto el área cantábrica. El organismo explica que "la configuración sinóptica continúa bastante estacionaria en nuestro entorno, favoreciendo la persistencia de una masa de aire cálido y seco sobre gran parte de la península y Canarias". Este hecho, unido a la elevada insolación propia del verano, "está haciendo que se registren valores térmicos más altos que los habituales para esta época del año, conformando un episodio de ola de calor", puntualizó el organismo público.

Andalucía y País Vasco. Las 17 comunidades autónomas se encontraban ayer en alerta. La AEMET situó bajo aviso "rojo" –peligro extraordinario– zonas de Andalucía –sobre todo la campiña de Sevilla– y del País Vasco. La localidad de Llodio (Álava) alcanzó los 44 grados.

Francia e Italia, en alerta. Una cúpula de calor, con un sistema de altas presiones estacionado sobre Europa, mantiene atrapado el aire caliente cerca de la superficie, provocando un aumento significativo de las temperaturas en países como Francia, Italia y España. Francia vive su segunda ola de calor, con 14 del centenar de departamentos en alerta roja por temperaturas máximas de hasta 42 grados, un fenómeno que hasta ahora se concentraba en el suroeste y el valle del Ródano, pero que se ha extendido a París y a gran parte del norte del país. La capital es uno de los 64 departamentos en alerta naranja, donde se espera que las máximas ronden los 37 grados y las mínimas no bajen de los 23 o 24 grados. Del mismo modo, Italia está en el pico de la ola con once ciudades en alerta roja y temperaturas que rondarán los 38 y 40 grados, según el Ministerio de Sanidad.