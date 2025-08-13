Reny Picot invierte cerca de 10 millones en su planta de Zamora

La multinacional láctea asturiana ILAS, conocida por su marca Reny Picot, invertirá cerca de 10 millones de euros en la ampliación y mejora de su fábrica de queso crema y de cabra situada en Fresno de la Ribera (Zamora), que acumula medio siglo de trayectoria. Asimismo, también prevé desembolsar más de 20 millones en la planta que tiene en Michigan (Estados Unidos).

Así lo anunció recientemente el director de la planta, Manuel Viaño, durante la visita realizada por el delegado territorial de la Junta de Castilla y León, Fernando Prada, en la que ambos destacaron la importancia de la factoría de la compañía asturiana, que cuenta con cerca de 90 empleados y en la que, a lo largo de las tres últimas décadas, se han realizado inversiones por valor de 30 millones de euros para ampliar su capacidad de producción.

Así, Prada su subrayó que la fábrica zamorana procesa más de 20.000 toneladas de leche de oveja, cabra y vaca, y se caracteriza por su "versatilidad", ya que no solo elabora queso tradicional, sino que también produce queso crema, fresco o para fundir, al margen de postres elaborados también con queso.

Viaña explicó que, en el nuevo plan de inversión de ILAS, la fábrica ampliará las instalaciones destinadas a la producción de queso crema con el objetivo de alcanzar las 10.000 toneladas al año, frente a las 6.000 que produce en la actualidad. El director de la instalación también recordó que, desde su desembarco en Fresno de la Ribera, la empresa naviega ha apostado por el medio rural con el objetivo de fijar población y generar empleo, a la vez que recordó que la compañía se caracteriza por reinvertir los beneficios que obtiene en sus fábricas, tanto a nivel nacional como internacional.

Además de sus fábricas en España, ILAS cuenta con plantas de producción en México, Estados Unidos, Francia y Polonia, en las que reinvierte sus beneficios para ampliar sus instalaciones y desarrollar nuevos productos en un sector, el lácteo, que se caracteriza por su "alta innovación", indicó Viaño.

En este contexto, el directivo se refirió a los aranceles anunciados por Donald Trump y reconoció que la fábrica de la multinacional en Benton Harbor (Michigan, Estados Unidos) es similar a la de Fresno de la Ribera, en la que se producen quesos de plasta blanda, aunque al mercado americano exporta quesos producidos en España, por lo que los aranceles podrían afectar a su actividad.

Viaño anunció que la compañía tiene previsto invertir en su factoría estadounidense más de 20 millones para la automatización y ampliación de su capacidad.