San Roque regresa un año más para celebrar sus tradiciones por todo lo alto

Las fiestas de San Roque en Tineo tienen una larga e interesante historia detrás. Se remonta al siglo XIX, cuando los lugareños se reunían el 16 de agosto en torno a la ermita junto a su ganado, sobre todo ovino y caprino, con el objetivo de vender o comprar más animales. A su alrededor, otras gentes ocupaban el lugar vendiendo alimentos como patata cocida, avellanas, pan de escanda y otros productos de la tierra.

Momento del Desfile de Carrozas en una edición anterior. | A. M. Serrano

Hace 40 años se tomó la decisión de dejar de celebrar la feria, que abarcaba desde la capilla de San Roque hasta las primeras casas de Picos de Villa, la zona alta de Tineo. Sin embargo, el Ayuntamiento de Tineo recuperó estas fiestas en 2007 y fue muy aceptada por parte de los vecinos. Se continúa con la tradición de la comida en el campo, donde la aparición de las peñas ha ido incrementando de manera considerable. Las barricas de vino y sidra son un espectáculo ya más que habitual, junto a las casetas repletas de comida típica tinetense.

Los partidos de fútbol, que se empezaron a hacer a principios del siglo XX, también fueron adquiriendo una mayor importancia a medida que pasaban los años. Al igual que la quema de fuegos artificiales y la rifa de la "xatina".

Otra parte fundamental de las fiestas de San Roque sigue siendo el Campeonato de Bolos, que se celebra en la bolera del Campo de San Roque, y el Desfile de Carrozas, toda una tradición desde el siglo XX junto a la elección de las Reinas de las fiestas.

Y aunque haya tradiciones que quizá se hayan quedado atrás como las tiradas al plato y al pinchón, lo bonito de las fiestas de San Roque es que no paran de evolucionar. Desde su comienzo, el programa se edita de mano y el libro de las fiestas, que cuentan los hechos más trascendentales en la historia de la Villa. Surgió también el Día del Bollo, que desde entonces ocupa un gran lugar dentro del largo programa de actos y que cada año acoge un mayor número de visitantes.

Este año, las fiestas de San Roque, declaradas de Interés Turístico Regional, empiezan hoy y será hasta el próximo lunes 18 de agosto. A partir de las 22.30h comenzará la verbena en la Plaza del Ayuntamiento, amenizada por el Grupo Paréntesis. No será hasta medianoche que escuchemos el pregón y el chupinazo de las fiestas, que están a cargo del campeón de Asturias de Rallye Óscar Palacio. Se entregará el premio del Concurso de Carteles de San Roque 2025 a Almudena Cuervo Conde y se coronará a la Reina, las Damas y Caballeros de San Roque de este año.

El jueves 14 de agosto es un día de verbena, pues a partir de las 18.30h podremos escuchar en el Campo de San Roque la actuación de DJ Chamera. A partir de las 23.00h, será el turno de las orquestas Compostela y Tatoo.

El viernes 15 es uno de los días más esperados, pues se trata del Día del Bollo. Un día completo cargado de actividades como los concursos de tiro, las finales de bolos, un partido de fútbol, actuaciones itinerantes y en el escenario principal y una "Pequeromería" para los más pequeños, entre otras actividades. El bollo se repartirá de 13.00h a 15.00h, que además del bollo, incluye vino o agua y yogur. La fiesta de esta jornada continua hasta las cinco de la madrugada.

El 16 de agosto, el día grande, habrá la misa de San Roque cantada por el Odón del Paganéu. Al igual que el día anterior la jornada contará con actividades para todas las edades y mucha música para no aburrirse. Por último, a la una de la madrugada, se rifará la Xata de San Roque de este año.

El día de la infancia es el 17 de agosto, que contará con una carrera ciclista "Circuito Rindión", con BTT Sierra de Tineo, una pista de kart infantil e hinchables gratuitos para la infancia. Al igual que una gran verbena con el dúo Héctor y José.

Para poner el broche de oro a las fiestas, en la Plaza del Ayuntamiento habrá una sesión vermú con el dúo Héctor y José a las 13.00h el lunes 18 de agosto, la última verbena. Este día será el también tradicional Desfile de Carrozas y finalizará con una verbena de la mano del Grupo Beatriz y la descarga de fuegos artificiales de medianoche y las sopas de ajo en aquellos hosteleros que la dispongan a las 5.00h.