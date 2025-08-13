Xuan de Con, antropólogo: "La sidra es un lubricante de la sociabilidad, por eso pervive y se convierte en un emblema"

La sidra, según Xuan de Con Redondo, es buena para tomar y buena para pensar. El antropólogo naveto, profesor tutor en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y componente del comité científico que impulsó la candidatura triunfante de la cultura sidrera a Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco, mira la bebida con ojos de concienzudo estudioso del mecanismo que la ha llevado a traspasar el tiempo y ascender a la condición de emblema regional. De cómo ha sucedido todo eso, y de la configuración, evolución y adaptación de las pautas singulares de consumo que configuran la sidra como bebida colectiva y comunitaria habla "La sed social", el segundo de los cinco libros del coleccionable "La sidra asturiana, patrimonio mundial", que LA NUEVA ESPAÑA distribuye el próximo domingo junto al periódico del día. El volumen traza un recorrido a través de los espacios y las ocasiones que se asocian al fenómeno sidrero y lo han traído desde la sociedad campesina tradicional, de la espicha a la romería y del amagüestu al chigre.

-Todas las sociedades tienden a identificarse con lo que comen y lo que beben, pero ¿por qué la sidra? ¿Por qué desarrolla Asturias con esta bebida este vínculo tan sólido que termina convirtiéndola en un emblema colectivo?

-La sidra constituye un ejemplo paradigmático de cómo un producto local puede convertirse en emblema de un territorio y en marcador de diferenciación cultural. Y la explicación hay que buscarla diacrónicamente, en un proceso que se desarrolla a lo largo del tiempo, de un lado en el tránsito de la Asturias campesina, que vivía de lo que producía, a la industrial y de otro en la incorporación de la sidra al fenómeno de la migración masiva a América. Es a partir de la Ilustración cuando se ve la posibilidad de un desarrollo industrial y comercial para las artesanías populares, para las producciones y cultivos tradicionales. Y cuando la sociedad cambia y se hace urbana, las ciudades se nutren de contingentes de población procedentes del campo que dan ese paso llevándose sus costumbres, entre ellas el consumo de la sidra asociado ahora a las nuevas formas de distribución, a la botella y el vaso. Y al pensarse como comunidad, los individuos que la componen se identifican como consumidores de sidra y la incorporan a los elementos que construyen la asturianidad. Así la convierten en emblema.

-Así se la llevan también a América cuando se marchan masivamente a buscarse el futuro allí.

-Los productos de la tierra que conocieron y que añoran les ayudan de algún modo a evocarla y a mantener el anclaje emocional con ella. Y esas personas que ahora viven en otra sociedad con personas diferentes comienzan a valorar lo que dejaron en casa…

-¿Hablamos del fruto de un doble proceso, de los contingentes de campesinos que se llevan sus costumbres a la ciudad y de los emigrantes que las embarcan hacia América?

-Sí. Y que ante ese alejamiento, al pensarse a sí mismos, la usan para construir su asturianidad y mantenerse como comunidad diferenciada dentro de la amalgama de nacionalidades que confluyen en América… Los emblemas son para eso, para mostrarte con ellos.

-Tenían otros alimentos y otros símbolos a mano. ¿Por qué escogen la sidra?

-Cuando está fuera, uno tiende a juntarse con los suyos. De ahí los centros asturianos, y para esas ocasiones la sidra es un lubricante de la sociabilidad y la convivencia.

-Porque en la sociedad campesina la sidra era justo eso, la bebida que se consumía en comunidad en ocasiones especiales, en la romería, la espicha o los trabajos compartidos como las andechas…

-Eso era, aunque allí tenía también una dimensión funcional. Servía para matar la sed y estimular el espíritu para que el trabajo se hiciese menos pesado además de para consumir en las fiestas y las celebraciones. Eso la diáspora lo incorpora a su manera en aquella otra sociedad en la que está inserta y además consigue la sidra gasificada para mantener los lazos comunitarios. Son fenómenos que van en paralelo.

-Ese tránsito de la sidra a la sociedad urbana y su viaje a América son en el fondo el mismo proceso. Se parecen.

-Sí, pero en su vertiente local la adaptación de esas prácticas genera formas diferentes de apreciar o valorar los productos de la tierra. En la nueva vida industrial, el consumo de la sidra no obedece tanto a la añoranza o al afán de mantener un anclaje territorial, porque dentro de Asturias la tierra sigue siendo algo accesible. En este caso también influye el precio, la circunstancia de que la sidra es una bebida más económica en relación a otras de importación o de elaboraciones más complejas.

-La sidra tiene unas pautas de elaboración y consumo peculiares, exclusivas y sujetas a un ritual que sigue siempre unos pasos muy bien definidos. ¿Cuánto influye también eso en la pervivencia y la transformación de la bebida en emblema de la asturianía?

-Más que de ritualidad, hablamos de la conformación de comunidades de práctica, que son también comunidades de entendimiento, grupos que se reúnen y tienen que trabajar coordinados y entendiéndose en todos los eslabones de la cadena de elaboración y consumo. En el lagar, o en la pomarada, para trabajar juntos a veces no hace falta ni hablar para entender y saber lo que hay que hacer, y eso también se transmite generacionalmente.

-¿Y la capacidad que tienen esas prácticas compartidas y pautadas para ejercer como pegamento social, para ayudar a los miembros de la comunidad a pensarse en común y sentirse partes del conjunto?

-Eso funciona así, en efecto, pero normalmente en contraposición a otros. Se ensalza el valor de lo propio por contraste figurativo con los demás. Es decir, tu práctica contrasta con la del resto y adquiere más valor para ti cuando la comparas y la sitúas en relación con la de otros. Aquí, la representación a través de la sidra aparece en Asturias al menos desde el siglo XIX, con la bebida como parte de un conjunto de repertorios culturales interiorizados mediante los cuales los sujetos sociales, individuales o colectivos, demarcan simbólicamente sus fronteras y se distinguen de aquellos "otros" que no los comparten. En el XIX son célebres los duelos poéticos que mantuvieron sobre las costumbres de Asturias y Andalucía el gaditano Diego Terrero y el mierense Teodoro Cuesta, que acabaron en un libro.

-¿Qué opina del coleccionable de LA NUEVA ESPAÑA para observar el fenómeno sidrero desde diferentes puntos de vista?

-Me parece una iniciativa que se da en el momento adecuado para divulgar y dar visibilidad a la patrimonialidad de esta cultura sidrera. Ojalá esto estimule y abra más campos a la reflexión y a la investigación, porque hay muchos aspectos de las culturas de los asturianos que están totalmente vírgenes para la investigación y estamos obligados a reivindicar su apertura