Asturias destina casi un millón a preservar su patrimonio

El patrimonio cultural de Asturias recibirá un importante impulso gracias a una inversión de 988.526 euros aprobada por la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte. Son 56 concejos los que se beneficiarán de cinco líneas de ayudas que abarcan desde la recuperación de arquitectura popular hasta proyectos arqueológicos y de divulgación cultural.

La estrella de la convocatoria es la destinada a hórreos, paneras, cabazos y otros elementos etnográficos, con 429.738 euros para actuar en más de un centenar de construcciones repartidas por medio centenar de concejos. Este plan no solo preserva estructuras centenarias, sino que refuerza la identidad cultural del Principado.

Entre las novedades introducidas este año destaca que los beneficiarios recibirán las subvenciones por adelantado y dispondrán de plazo hasta agosto de 2026 para justificar los proyectos, lo que facilitará su ejecución.

Otra de las líneas pioneras es la dedicada a bienes patrimoniales en brañas, dotada con 25.000 euros. Permitirá restaurar seis elementos emblemáticos en Somiedo y Teverga, como las cabañas de teito, auténticos símbolos de la vida pastoril.

La difusión cultural también recibe un impulso con 125.000 euros para una treintena de iniciativas que van desde la digitalización de archivos orales hasta exposiciones, talleres o producciones audiovisuales. Entidades sin ánimo de lucro, empresas y particulares podrán así acercar el patrimonio a la ciudadanía y fomentar su transmisión a las nuevas generaciones.

A ello se suma la inversión de 350.000 euros para restaurar Bienes de Interés Cultural (BIC) y elementos incluidos en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias (IPCA), con 27 actuaciones en 17 concejos, y otros 58.788 euros para once proyectos arqueológicos en nueve municipios.