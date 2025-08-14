Asturias pulverizará el récord de calor, si la Aemet acierta: esta es la previsión

Si se cumplen los pronósticos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Asturias vivirá mañana viernes una jornada de récord en lo que se refiere a temperaturas. El día más caluroso en la región, desde que existen registros, fue el 16 de julio de 2022, cuando en Mieres se alcanzaron 41,4 grados. Para mañana está previsto que se llegue a 43 grados en Infiesto, a 42 en Grado y a 41 en al menos ocho localidades de la región: Oviedo, Langreo, Mieres Posada de Llanera, Pola de Laviana, Nava, Belmonte y San Antolín de Ibias.

Sólo la franja costera se librará de la alerta naranja que la Aemet ha activado para todo el interior de la región. El nivel de aviso, el segundo en gravedad en el semáforo de la agencia estatal, advierte de un "riesgo importante" por altas temperaturas en las tres zonas en las que se distribuye la Asturias de tierra adentro a efectos meteorológicos: el área suroccidental, la zona "central y valles mineros" y la "cordillera y Picos de Europa". La alarma estará activada en las tres franjas entre la una de la tarde y las nueve de la noche, con la advertencia adicional de que "los valores de aviso se alcanzarán en cotas bajas de la zona".

Si los vaticinios se hacen realidad, el 15 de agosto de 2025 será un día histórico. Se prevén temperaturas que pueden superar los 40 grados en la cuenca central y los principales valles interiores. Incluso en zonas del litoral como Gijón (zonas interiores del concejo) se pueden también alcanzar o superar esos 40 grados.

Con estas previsiones se romperían todos los récords no solo de un mes de agosto sino que hablaríamos de récord de temperatura para cualquier mes del año. Es decir, se prevén poder superar los registros absolutos en Asturias. ¿Por qué ocurrirá esto? Según Gabriel García Valcárcel, meteorólogo asturiano que trabaja en Mediaset, la formación de una DANA al norte de las islas Azores será la responsable, ya que, "con esa posición, impulsará una advección cálida ayudada por los vientos de componente sur que hará ascender a nuestra comunidad la lengua de calor sahariana que afectaba a toda la Península".

Según García Valcárcel, será un aire extremadamente seco "que se recalentará al cruzar la cordillera por efecto föhn". Las humedades serán bajísimas en el interior de Asturias, donde podrán rondar el 20 por ciento, con lo cual el riesgo de incendios será máximo.

Mañana hará más calor en Asturias que en Madrid o incluso más que en Sevilla. Además, se prevé una ligera entrada de calima, en principio escasa, pero que podría dejar el azul del cielo algo menos intenso. "Alcanzar o no las temperaturas mas extremas en zonas costeras o próximas a ella dependerá de las brisas", señala el experto asturiano.

Algún modelo apunta a que sólo será posible evadirse del "infierno" en zonas de playa y alrededores. Es más, anota Gabriel García Valcárcel: "Es probable la formación de nieblas de advección en las playas" debido al "grandísimo contraste térmico del aire con el mar", que se encuentra a unos 17 grados en la costa occidental y a 19-20 en la centro-oriental (ha bajado en los últimos días y el agua está más fría).

La Aemet indicó ayer que "con los datos observados y previstos, no hay precedentes de un período comprendido entre el 1 y 20 de agosto tan cálido como el de 2025" en España. Según ha explicado el organismo estatal, sólo se le acerca el mismo período de agosto de 2003.