COAG exige al Principado medidas urgentes ante la sequía en el campo

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) de Asturias ha presentado un escrito ante la Consejería de Medio Rural y Política Agraria del Gobierno asturiano en el que reclama la puesta en marcha de medidas urgentes para paliar los efectos de la sequía que, según alertan, está afectando gravemente a las explotaciones ganaderas y agrícolas, especialmente en el suroccidente de la región. Tal y como publicó LA NUEVA ESPAÑA, los ganaderos y agricultores de la región advierten del riesgo que supone para ciertos cultivos, en especial el maíz, la sequedad del terreno. No obstante, las reservas hidráulicas de Asturias se encuentran en niveles óptimos, si bien un poco más bajas que en otros aos por estas fechas.

En el documento, firmado por la secretaria general de COAG Asturias, Mercedes Cruzado Álvarez, la organización advierte de que la falta de lluvias durante el verano está obligando a los ganaderos a utilizar ya las reservas de pienso y forraje que habitualmente se destinaban a la alimentación del ganado en invierno.

Además, subrayan que a esta escasez de pastos se suma una preocupante falta de agua para abrevar al ganado, lo que está provocando un incremento considerable de los costes de producción, así como la previsión de un encarecimiento de piensos y otros insumos.

La situación, según explica COAG Asturias, también afecta a cultivos agrícolas que requieren un importante aporte de agua, como el maíz, uno de los alimentos básicos para el ganado.

Por todo ello, la organización agraria considera que la Consejería debe estudiar "de forma inmediata" la situación y trasladar la información al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para coordinar "una batería de medidas" que permitan auxiliar a tiempo a las explotaciones afectadas.

Mes de junio seco en Asturias

Precisamente la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) informó sobre el balance del pasado mes de julio. El análisis señala que ulio mostró carácter seco y muy seco en Galicia, especialmente en el noroeste y la franja costera, así como en el norte de Castilla y León y Asturias. En el resto de la Península el carácter fue normal.

La Aemet destacó que julio de 2025 tuvo un carácter cálido, con una temperatura media de 23,8ºC en la España peninsular –un 0,7ºC más que el promedio–, y húmedo en el tercio oriental peninsular, con una media de 20,9 litros por metro cuadrado, valor que representa el 124% del valor normal del mes.

El mes comenzó con la continuación del episodio cálido iniciado en los últimos días de junio, con hasta 5°C por encima de lo normal el día 1. AEMET ha destacado dos episodios cálidos por su intensidad y duración: el que tuvo lugar entre los días 1-10 y el que le sucedió entre los días 14 al 18 de julio.

A partir de 19, la masa de aire cálido que provocó este último episodio se retiró y dejó temperaturas más frescas de lo normal durante los últimos diez días del mes. Por zonas, el mes fue muy cálido en zonas del sur de Galicia, en la mayor parte de las áreas costeras peninsulares, Ceuta, Melilla y en la mitad sur peninsular.

En contraste, los termómetros se mantuvieron en niveles normales en la mitad oeste del Pirineo catalán y en áreas a lo largo del curso del Ebro. Además, en la mitad norte de la Península y áreas más aisladas del sur fue un mes cálido.