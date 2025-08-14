Ni Escocia ni Nueva Zelanda, la ruta más mágica está en Asturias

No puedes perdértela si visitas el Principado

Ni Escocia ni Nueva Zelanda, la ruta más mágica está en Asturias

Ni Escocia ni Nueva Zelanda, la ruta más mágica está en Asturias / .

Valeria Montero

¿Quieres hacer una ruta mágica de verdad? Pues no tienes que irte ni a Escocia ni a Nueva Zelanda, ya que la ruta más mágica está en Asturias.

Se llama el Camín Encantado (caminno encantado) y recorre los pueblos del Valle de Ardisana. Pero lo que la hace totalmente especial es, como cuentan en La Montaña Mágica, es la mitología asturiana. Y es que durante el recorrido nos iremos encontrando diferentes figuras mitológicas en talla de madera.

Por el recorrido estarán a la vista el hombre del saco, el diablo burlón, el nuberu o el cuélebre, entre otros seres de la mitología que han sido esculpidos por el artista local Pedro Bueno.

Noticias relacionadas y más

Moderada

Es una ruta de dificultad moderada con un recorrido de unos nueve kilómetros y con una duración estimada de dos horas y media. Presenta un desnivel al principio, pero después se ha mucho más sencilla.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Viaje por el concejo asturiano inmune al calor, que ni se inmuta con 38 grados: 'Aquí aguantamos más
  2. Asturias llegó a los 37 grados este lunes... pero se prevé que alcance los 40 en pleno puente festivo
  3. Ni un café se le escapará a Hacienda: el sistema con el que lo controlará todo a partir de 2026
  4. La gran ola calurosa del verano rompe en el Xiringüelu, con un lema dominante entre los más de 40.000 asistentes: '¡A la sombra, por Dios!
  5. Asturias pulverizará el récord de calor, si la Aemet acierta: esta es la previsión
  6. Gijón acoge a los diez primeros menores migrantes trasladados desde Canarias
  7. El párroco que salvó el santuario de El Acebo, rodeado por el fuego: 'Me tocó sudar, pero no dudé
  8. Este es el 'rombo' central que ejerce de gran motor de Asturias: cuatro concejos generan dos de cada tres euros de riqueza

Alerta por el incendio que llegó a Asturias desde León: las llamas se descontrolan y el Rey se preocupa por la situación

Alerta por el incendio que llegó a Asturias desde León: las llamas se descontrolan y el Rey se preocupa por la situación

Ni Escocia ni Nueva Zelanda, la ruta más mágica está en Asturias

Ni Escocia ni Nueva Zelanda, la ruta más mágica está en Asturias

Los tiburones con los que te puedes encontrar en la costa asturiana: 14 especies y ningún ataque

Los tiburones con los que te puedes encontrar en la costa asturiana: 14 especies y ningún ataque

Nuevo incendio alarmante en Cangas el Narcea tras estabilizar el del Acebo: el fuego llega ahora desde León por Genestoso

Nuevo incendio alarmante en Cangas el Narcea tras estabilizar el del Acebo: el fuego llega ahora desde León por Genestoso

Ya se sabe qué virus ha generado un brote de gastroenteritis en Cangas del Narcea con "cerca de 200 afectados"

Ya se sabe qué virus ha generado un brote de gastroenteritis en Cangas del Narcea con "cerca de 200 afectados"

El Arzobispo de Oviedo desata la polémica: "¿Dónde está la reciprocidad negada de los moritos con los cristianos que asesinan en sus territorios?"

El Arzobispo de Oviedo desata la polémica: "¿Dónde está la reciprocidad negada de los moritos con los cristianos que asesinan en sus territorios?"

El lamento de los vecinos de Cangas del Narcea asolados por los incendios: "Esto se veía venir"

El lamento de los vecinos de Cangas del Narcea asolados por los incendios: "Esto se veía venir"

La OSPA y el Cuarteto Quiroga unen talentos en el Festival de Ribadeo

La OSPA y el Cuarteto Quiroga unen talentos en el Festival de Ribadeo
Tracking Pixel Contents