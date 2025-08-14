Ni Escocia ni Nueva Zelanda, la ruta más mágica está en Asturias / .

¿Quieres hacer una ruta mágica de verdad? Pues no tienes que irte ni a Escocia ni a Nueva Zelanda, ya que la ruta más mágica está en Asturias.

Se llama el Camín Encantado (caminno encantado) y recorre los pueblos del Valle de Ardisana. Pero lo que la hace totalmente especial es, como cuentan en La Montaña Mágica, es la mitología asturiana. Y es que durante el recorrido nos iremos encontrando diferentes figuras mitológicas en talla de madera.

Por el recorrido estarán a la vista el hombre del saco, el diablo burlón, el nuberu o el cuélebre, entre otros seres de la mitología que han sido esculpidos por el artista local Pedro Bueno.

Moderada

Es una ruta de dificultad moderada con un recorrido de unos nueve kilómetros y con una duración estimada de dos horas y media. Presenta un desnivel al principio, pero después se ha mucho más sencilla.