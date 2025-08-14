Ni Escocia ni Nueva Zelanda, la ruta más mágica está en Asturias
No puedes perdértela si visitas el Principado
¿Quieres hacer una ruta mágica de verdad? Pues no tienes que irte ni a Escocia ni a Nueva Zelanda, ya que la ruta más mágica está en Asturias.
Se llama el Camín Encantado (caminno encantado) y recorre los pueblos del Valle de Ardisana. Pero lo que la hace totalmente especial es, como cuentan en La Montaña Mágica, es la mitología asturiana. Y es que durante el recorrido nos iremos encontrando diferentes figuras mitológicas en talla de madera.
Por el recorrido estarán a la vista el hombre del saco, el diablo burlón, el nuberu o el cuélebre, entre otros seres de la mitología que han sido esculpidos por el artista local Pedro Bueno.
Moderada
Es una ruta de dificultad moderada con un recorrido de unos nueve kilómetros y con una duración estimada de dos horas y media. Presenta un desnivel al principio, pero después se ha mucho más sencilla.
