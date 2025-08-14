José Andrés reina en la cocina televisiva de Meghan Markle y promociona una pata de jamón
El chef asturiano es uno de los protagonistas de la segunda temporada del programa
El chef asturiano José Andrés es uno de los grandes protagonistas de la segunda temporada de "Con amor, Meghan", que Netflix estrenará el próximo 26 de agosto. En el avance de la serie, lanzado después de que la plataforma renovara el contrato con los duques de Sussex, se ve a José Andrés llegar a la cocina de Meghan con una pata de jamón bajo el brazo. Y no solo enseña a la duquesa los secretos de este manjar icónico, sino que aprovecha para promocionar España y su cultura culinaria.
"Todo el mundo debería tener una de estas en su casa", le dice el chef mientras corta con destreza el jamón ibérico. Meghan, sorprendida, le pregunta: "¿Lo crees de verdad?". La química entre ambos y el tono dejan claro que la relación con la pareja real británica va más allá de una simple colaboración televisiva: José Andrés mantiene con ellos un vínculo de años, ligado tanto a proyectos solidarios como gastronómicos. La sinopsis de la temporada promete "aventuras prácticas llenas de risas y descubrimiento" con chefs, artistas y amigos de Meghan.
