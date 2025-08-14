"El León de Oro" brilla en el prestigioso Festival Internacional de Santander
Gran acogida en los conciertos de la iglesia de San Sebastián de Reinosa y de la cueva de El Soplao
"El León de Oro", una de las formaciones corales de mayor importancia en el panorama nacional, cerró su participación en el Festival Internacional de Santander (FIS) con dos conciertos que tuvieron lugar en la iglesia de San Sebastián de Reinosa el lunes y en la cueva de El Soplao el martes. La agrupación, dirigida por Marco Antonio García de Paz, interpretó, dentro de la sección "Marcos Históricos" del Festival, un programa titulado "La luz de la fe", donde se incluían obras de Giovanni Pierluigi da Palestrina–con motivo del 500 aniversario de su nacimiento–, Arvo Pärt, Félix Mendelssohn, Andrej Makor, Jesús Gavito, Luigi Molfino y Eric Whitacre, dentro de una propuesta que suponía "un viaje espiritual a través de la música coral de distintas épocas y estilos". Especialmente novedoso fue su recital en el marco incomparable de la cueva de El Soplao, donde el público agotó las entradas con varios días de antelación. Tras algo más de una hora de concierto los coristas regalarían al público, como propinas, el "Regina coeli a 8" de Tomás Luis de Victoria y el "Dies irae" de Michael John Trotta.
