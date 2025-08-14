Postales de los paraísos naturales con sello asturiano: Queen
Araña de la especie Micrommata. "Su título se debe al símil que he querido hacer de la disposición de sus ojos a una corona real. La realización de esta fotografía duró alrededor de dos minutos y se empleó el Focus Bracketing, de cuarenta fotografías. También he utilizado un flash Godox, montado en la cámara para iluminar la escena durante la sesión. Retrato en escala 1:1", explica el autor.
DATOS: Olympus E-M1 Mark II + Olympus 60 mm f/2.8 macro; 1/50 s a f/10
EL AUTOR.
José Manuel Lois Rial. Hevia (Siero). "No soy un fotógrafo profesional, me defino como un aficionado. Comencé de forma autodidacta hace ya unos cuantos años. En esos momentos me enganchó el paisaje y durante mucho tiempo estuve recorriendo playas de Asturias, montañas, etc., tanto al amanecer como al atardecer. Sin embargo, la pandemia supuso para mí, en relación con la fotografía, un nuevo descubrimiento. No podía salir a hacer fotos de paisajes, así que, aprovechando que justo en esos momentos me mudé a una casa, comencé a fotografiar insectos, y resultó que no se me daba nada mal, hasta tal punto que abandoné los paisajes. Sigo aprendiendo de forma autodidacta y agradecido a todos los compañeros y compañeras que quieren que les dé algún taller o consejo sobre este estilo de fotografía".
