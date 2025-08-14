Los precios suben en Asturias: estos son los productos que más se encarecen (y otros que se abaratan bastante)

Si estos días un asturiano (o un visitante de fuera de la región) encarga unos arreglos para los bajos del pantalón, se compra una corbata y después coge el autobús urbano para irse a comer un cachopo estará gastando notablemente más que un año antes. Porque los productos descritos son los que más se han encarecido en Asturias en julio en comparación con el mismo mes de 2024, según el desglose del Índice de Precios de Consumo (IPC) del mes pasado, que en la comunidad ascendió al 3,1%, seis décimas más que en junio y cuatro más que a nivel nacional (2,7%), a tenor de los datos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En concreto, los artículos cuyo precio más se incrementó en Asturias respecto a hace un año fueron la carne de vacuno (un aumento interanual del 19,1%), los complementos y reparaciones de prendas (17,3%), los huevos (15,9%) y el transporte público urbano (14,8%). También experimentaron un crecimiento de dos dígitos productos como la carne de ovino (11,9%); la calefacción, alumbrado y distribución de agua (10,9%), la fruta fresca (10,7%), y las prendas de vestir de hombre (10,6%).

En el lado contrarios, las caídas de precio más pronunciadas se dieron, con mucha diferencia, en los aceites y grasas (un 38,5% menos) y el azúcar (-23,9%). Menos intensos fueron los descensos en artículos como los objetos recreativos (-4%) y dos tipos de calzado: el de niño (-2,7%) y el mujer (-2,7%).

Con todo, la mayoría de las rúbricas asturianas analizadas por el INE mostraron un repunte. De hecho, el Principado fue la cuarta comunidad autónoma con el mayor encarecimiento interanual, sólo por detrás de los de Baleares (3,5%), Comunidad Valenciana (3,2%) y Extremadura (3,2%), así como la ciudad autónoma de Ceuta (3,4%). La inflación de julio supone que Asturias vuelva a rebasar el umbral del 3%, algo que no sucedía desde febrero.

En el conjunto de España, el aumento del IPC hasta el 2,7% (cuatro décimas más que en la tasa interanual de junio) se debió, sobre todo, al repunte de los precios de la electricidad en comparación con la bajada que experimentó en julio de 2024 (lo que técnicamente se conoce como "efecto base") y, en menor medida, a las subidas de los carburantes, más pronunciadas que un año atrás.

En términos de variación mensual, el índice nacional retrocedió un 0,1%, rompiendo con nueve meses consecutivos de ascensos. Esa interrupción obedeció principalmente a la caída de precios, en un 9,2%, en los productos de vestido y calzado, debido a la temporada de la campaña de rebajas de verano.

Por el contrario, en julio aumentó un 1,3% la tasa mensual del grupo de transporte –por la subida de los precios de los carburantes–, y un 1,7% la de Ocio y cultura, a causa del aumento de los precios de los paquetes turísticos para las vacaciones estivales.