El riesgo por incendios se mantendrá hoy
La Aemet prevé una subida de las temperaturas que justifica el nivel 2 de emergencia
Asturias afrontará mañana una jornada crítica en materia de prevención de incendios forestales. Según informó el Servicio de Emergencias del Principado (SEPA), el riesgo será muy alto en el Suroccidente debido a la previsible subida de las temperaturas, que podría favorecer la propagación de las llamas en zonas ya castigada por varios focos activos (Genestoso, Vallado y Coaña). Ante la gravedad de la situación, se mantiene activado el Plan de Emergencias por Incendios Forestales del Principado de Asturias (Infopa) en nivel 2. Este nivel implica la movilización de todos los recursos disponibles en la comunidad autónoma y la posibilidad de solicitar refuerzos estatales, como ocurrió con la UME.
Los servicios de emergencias piden a la población máxima precaución y recuerdan que está prohibido encender fuego en el monte, realizar quemas de rastrojos o cualquier actividad que pueda generar chispas. Asimismo, se recomienda no transitar por áreas forestales sin motivo justificado, con el fin de no entorpecer las labores de los equipos de intervención.
Las previsiones meteorológicas apuntan a un ascenso térmico acusado a partir de la mañana de hoy, jueves, con temperaturas que podrían superar los 30 grados en algunas zonas.
