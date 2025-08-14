Los tiburones con los que te puedes encontrar en la costa asturiana: 14 especies y ningún ataque

El verano en el Cantábrico suele ir acompañado de algún que otro susto. El pasado jueves, un buzo bilbaíno se encontró, en medio de su inmersión, con un tiburón cazón. En el verano de 2023, cerca del Puerto Deportivo de Gijón pudo verse un tiburón azul y dos años antes, en 2021, un pescador se encontró con la presencia de un tiburón blanco a dos millas de Ribadesella.

Todo ello confirma que, si bien no es fácil, tampoco resulta extraño toparse con un escualo en la costa asturiana. Lo que sí es importante es poder identificarlos y saber actuar.

¿Deberíamos preocuparnos? La respuesta corta es no. Aunque algunos titulares puedan sugerir lo contrario, la presencia de tiburones en el Cantábrico no es sinónimo de peligro, y mucho menos de amenaza para los bañistas. La mayoría de los encuentros registrados en Asturias y otras zonas del norte de España corresponden a especies migratorias, no agresivas y que se mantienen alejadas de la orilla.

Por ejemplo, el cazón ("Galeorhinus galeus"), como el visto recientemente, es un tiburón de comportamiento tranquilo, que raramente supera los dos metros y se alimenta principalmente de peces pequeños y cefalópodos. El tiburón azul ("Prionace glauca"), de aspecto más imponente, es común en alta mar, y solo ocasionalmente se acerca a zonas costeras en busca de alimento o siguiendo las corrientes. Incluso en el raro avistamiento de un tiburón blanco, el contexto fue claro: aguas abiertas, alejadas de zonas de baño, y sin ningún comportamiento agresivo.

Varios investigadores de la Universidad de Oviedo han estudiado la presencia de estos animales en las cosas asturianas. El proyecto "The SHARk-RAY map" ha podido identificar 17 especies en las aguas del Cantábrico –las que pueden verse en la imagen–. La mayoría de ellas habitan en alta mar aunque otras, como la Pintarroja pueden encontrarse cerca de la costa. "Aunque la presencia es abundante, no tenemos constancia de ningún ataque en la costa asturiana", asegura uno de los responsables de la investigación, el biólogo Yaisel Borrell. "En Asturias es muy común encontrarse en algún tiburón porque tenemos muchas especies en nuestro mar", comenta. Tan común es su presencia que se ha propuesto que la región sea zona protegida, "aunque por ahora no se ha decidido nada".

En caso de encontrarse un tiburón, Florencio González, del Oceanográfico de Gijón, recomienda "sentido común": "Hay que evitar molestarlos o darles comida y en caso de que estén varados en la arena llamar a los responsables ya que en caso de tocarlos pueden revolverse".

En definitiva, los tiburones que surcan el Cantábrico no deben generar alarma, sino respeto, curiosidad y conciencia. Son parte del equilibrio natural que hace únicas nuestras aguas, y su avistamiento no debería verse como una amenaza, sino como un recordatorio de que compartimos un mar vivo, dinámico y lleno de maravillas por descubrir.

Y si este verano alguien tiene la suerte de cruzarse con uno, ya sea desde un barco, en una inmersión o desde la playa con prismáticos, debería sentirse afortunado: acaba de presenciar a uno de los grandes protagonistas del océano, en su hábitat natural y en nadando paz.