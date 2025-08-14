Trabanco Sin Alcohol: la sidra natural que conquista y aprueba con nota

Tras un año de presencia en sidrerías y tiendas de alimentación, Sidra Trabanco Sin Alcohol ha superado la prueba más exigente: convencer a los propios sidreros. La bebida, nacida en el llagar de Lavandera, se consolida como una alternativa sólida a otras opciones sin alcohol, sin renunciar a la esencia de la sidra.

Botella de la nueva Sidra Trabanco Sin Alcohol. / Cedida a LNE

La propuesta no pretende sustituir a la sidra tradicional, sino abrir un hueco en un mercado creciente donde conviven otras bebidas sin graduación, como la cerveza. "Ya era hora de que quien renuncia al alcohol pueda seguir tomando sidra", afirman desde la bodega gijonesa, defensora de la cultura sidrera y con la sidra natural como emblema.

Yolanda Trabanco, directora de Ventas, Marketing y Comunicación, lo resume con una frase "Sidra Trabanco Sin Alcohol es una alternativa sidrera que no existía, para quienes quieran cuidarse, pero siguen disfrutando del culín y de juntase a tomar unes botellines con los amigos, sin tener que apartarse del ritual sidrero que lo acompaña".

Más que una bebida, un símbolo

En Asturias, la sidra no es solo un producto: es un gesto, una invitación a la amistad y a la celebración. Quien no bebe alcohol, a menudo queda fuera de ese ritual tan nuestro del "échame un culín", "la espuela y pa casa" y de ese compartir que solo la sidra consigue. "Esta sidra es una apuesta por lo nuestro, por Asturias, y por seguir disfrutando de la bebida más emblemática también cuando uno necesita o desea cuidarse", añade Trabanco.

Un método tradicional adaptado

La Sidra Trabanco Sin Alcohol se elabora a partir de sidra natural sometida a un proceso físico de evaporación a bajas temperaturas, lento y poco invasivo, amparado por la legislación sobre sidras naturales. El resultado mantiene casi intacta la mezcla original, reduciendo su graduación hasta el 0,5%.

La semejanza con la sidra de siempre sorprende incluso a los más escépticos. El llagar ha invertido años en perfeccionar este método tradicional —utilizado también en destilados— hasta lograr un sabor que, para muchos, pasaría por el de una sidra natural convencional.

Menos alcohol, menos calorías

Con solo 42 kilocalorías por botella, frente a las 358 de la sidra con alcohol, esta versión resulta atractiva para quienes cuidan su alimentación o quieren evitar los efectos del alcohol, como la pérdida de puntos al volante. Para igualar el alcohol de una botella tradicional, sería necesario beber una caja entera de esta variedad.

Dónde probarla

Sidra Trabanco Sin Alcohol estará presente en el mercadín de la Fiesta de la Sidra de Gijón, donde los visitantes podrán degustarla. Además, ya está disponible en más de 300 puntos de venta en Asturias, incluyendo Alimerka, Carrefour, El Corte Inglés y Alcampo.