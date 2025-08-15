La Aemet activa el aviso naranja en el centro, el suroccidente y la cordillera y el amarillo en la costa: se rozarán hoy los 40 grados en Oviedo
Los expertos recuerdan la importancia de extremar las precauciones en estas jornadas de calor intenso
Jornada de calor extremo en el Principado. Los termómetros asturianos se mantendrán hoy al alza durante toda la jornada, con registros inusuales que llevarán el mercurio a marcar los 40 grados en Oviedo, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). No será, sin embargo, la temperatura más alta: Infiesto y San Antolín de Ibias se llevarán la palma con picos de hasta 41 grados, un valor poco habitual incluso en los veranos más calurosos de la región.
El intenso calor ha llevado a la Aemet a activar el aviso naranja en el centro, el suroccidente y la cordillera, con las condiciones meteorológicas extremas. En el litoral oriental, el nivel será amarillo, aunque las temperaturas también serán elevadas, con más de 36 grados. Solo la costa occidental queda fuera de estas alertas, si bien las máximas superarán igualmente los 30 grados, haciendo que el ambiente sea sofocante.
Los expertos recuerdan la importancia de extremar las precauciones en estas jornadas de calor intenso: evitar la exposición prolongada al sol, hidratarse con frecuencia y prestar especial atención a niños, mayores y personas con patologías previas. El episodio de altas temperaturas podría prolongarse hasta el sábado, por lo que las autoridades mantienen un seguimiento constante de la situación.
Suscríbete para seguir leyendo
- Viaje por el concejo asturiano inmune al calor, que ni se inmuta con 38 grados: 'Aquí aguantamos más
- Asturias llegó a los 37 grados este lunes... pero se prevé que alcance los 40 en pleno puente festivo
- Ni un café se le escapará a Hacienda: el sistema con el que lo controlará todo a partir de 2026
- Asturias pulverizará el récord de calor, si la Aemet acierta: esta es la previsión
- La gran ola calurosa del verano rompe en el Xiringüelu, con un lema dominante entre los más de 40.000 asistentes: '¡A la sombra, por Dios!
- Gijón acoge a los diez primeros menores migrantes trasladados desde Canarias
- El párroco que salvó el santuario de El Acebo, rodeado por el fuego: 'Me tocó sudar, pero no dudé
- Este es el 'rombo' central que ejerce de gran motor de Asturias: cuatro concejos generan dos de cada tres euros de riqueza