La Aemet activa el aviso naranja en el centro, el suroccidente y la cordillera y el amarillo en la costa: se rozarán hoy los 40 grados en Oviedo

Jornada de calor extremo en el Principado. Los termómetros asturianos se mantendrán hoy al alza durante toda la jornada, con registros inusuales que llevarán el mercurio a marcar los 40 grados en Oviedo, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). No será, sin embargo, la temperatura más alta: Infiesto y San Antolín de Ibias se llevarán la palma con picos de hasta 41 grados, un valor poco habitual incluso en los veranos más calurosos de la región.

El intenso calor ha llevado a la Aemet a activar el aviso naranja en el centro, el suroccidente y la cordillera, con las condiciones meteorológicas extremas. En el litoral oriental, el nivel será amarillo, aunque las temperaturas también serán elevadas, con más de 36 grados. Solo la costa occidental queda fuera de estas alertas, si bien las máximas superarán igualmente los 30 grados, haciendo que el ambiente sea sofocante.

Los expertos recuerdan la importancia de extremar las precauciones en estas jornadas de calor intenso: evitar la exposición prolongada al sol, hidratarse con frecuencia y prestar especial atención a niños, mayores y personas con patologías previas. El episodio de altas temperaturas podría prolongarse hasta el sábado, por lo que las autoridades mantienen un seguimiento constante de la situación.