Aluvión de críticas al Arzobispo por cuestionar la transigencia con "los moritos": el Gobierno asturiano lo sitúa "al borde de la herejía"

El arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, ha decidido entrar al debate sobre la medida del Ayuntamiento de Jumilla (Murcia) para que los musulmanes del municipio no utilicen el polideportivo para sus celebraciones religiosas. Y lo ha hecho fiel a su estilo, con un mensaje que ha levantado una polémica de dimensión nacional. La postura extrema del Arzobispo llega en un momento de encendido debate público sobre el uso de espacios municipales para festividades religiosas y la convivencia entre distintas confesiones en España.

Este es el mensaje que Sanz Montes ha publicado en su cuenta de "X": "Extraña polémica con musulmanes sobre celebraciones en polideportivos. ¿Dónde está la reciprocidad negada de los moritos con los cristianos que asesinan en nuestras iglesias dentro de sus territorios? ¿Ponernos estupendos citando textos civiles o eclesiales, para que nos sigan matando?".

A última hora de la tarde, el comentario de Sanz Montes tenía casi 900 comentarios favorables o contrarios, y cuatro mil visitas, acumuladas.

Las homilías del arzobispo han sido cuestión de polémica en distintas ocasiones y han llevado al presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, católico practicante, a dejar de acudir a la misa que tradicionalmente se celebra en la Basílica de Covadonga el 8 de septiembre con motivo de la celebración del Día de Asturias.

Torrente de reacciones

Las palabras del Arzobispo han generado un torrente de reacciones, incluso de algunos sacerdotes, en redes. Llama también la atención por ser una postura marcadamente diferente respecto a la de la Conferencia Episcopal o la de otros obispos, que se han manifestado a favor del respeto a la libertad religiosa y de culto en España.

El delegado episcopal de Migraciones, José del Riego, entiende que las declaraciones forman parte de su opinión privada y destacó que él mismo transmitió un mensaje en nombre del franciscano a la comunidad senegalesa residente en Asturias durante el encuentro Magal, que tuvo lugar anteayer. "Por indicación de don Jesús les transmití un saludo de afecto y cortesía a la comunidad musulmana".

De igual forma, recordó que la Iglesia trabaja con migrantes y tiene las puertas abiertas a todas los ciudadanos que vienen de diferentes países: "Las personas con otra religión tienen el mismo derecho que los cristianos a practicar la fe".

La diputada del grupo mixto en la Junta General, Covadonga Tomé, señaló que "vivimos en un estado laico en el que, por suerte, la opinión del arzobispo tiene interés mínimo. En cualquier caso esperamos que sus feligreses no compartan la desfachatez, la ignominia ni la falta absoluta de sentido de la justicia y la protección de los derechos humanos de este personaje grotesco. Nos produce tanta vergüenza como tristeza oír hablar así a un representante supuestamente cristiano".

Javier Suárez: "No hay reciprocidad"

Javier Suárez, párroco de San Juan el Real, indicó que "conviene aclarar muy bien los términos con respecto al tema. Personalmente pienso que no debe haber discriminación por motivos religiosos o de procedencia de las personas y lo pienso para aplicarlo en ambos lados. A nuestras Cáritas parroquiales vienen muchas personas musulmanas y se les atiende exactamente igual que a los que son de aquí. No preguntamos por la religión que practican ni por el lugar de su procedencia. Aquí pueden construir mezquitas, pero a nosotros se nos prohibe construir Iglesias en países musulmanes. No hay reciprocidad. Creo que debemos pedir que lo mismo que a ellos se les permite aquí, lo hagan también en sus países".

Mientras, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha advertido que el Gobierno "no va a permitir ninguna discriminación de nadie" y actuará para impedir que se vulnere la Constitución y el derecho fundamental a la libertad religiosa en Jumilla. Bolaños señaló que la moción aprobada en el ayuntamiento de este municipio murciano es "claramente una vulneración del derecho fundamental a la libertad de culto" de una comunidad concreta del municipio.

Félix Bolaños acusó a Vox de intentar "fracturar la sociedad y discriminar a las personas" por distintos motivos, "en este caso por un motivo religioso, pero también puede ser por orientación sexual, por ser mujer o por no pensar como ellos".

El Gobierno del Principado sitúa a Sanz Montes "al borde de la herejía"

P. T. / R. A.

Desde el Gobierno del Principado ha reaccionado el consejero Ovidio Zapico (IU) a las palabras de Sanz Montes. "Son declaraciones indecentes de una persona que además pienso que se sitúa al borde de la herejía ante su propia iglesia y que demuestra una vez más que es el mejor altavoz del discurso del odio, del racismo y de la xenofobia; el discurso, en definitiva, de la extrema derecha en Asturias", ha afirmado Zapico.

El consejero recuperó su llamada "a la reflexión" para estabilizar un frente político de izquierdas y aseguró que su propuesta "tiene con actitudes como estas más fundamento porque hay que evitar precisamente eso, que esas posiciones se conviertan en mayoritarias en una sociedad que yo creo que es todo lo contrario, que es abierta, que es plural, que es tolerante, que es solidaria y que es acogedora".

Monchu García, secretario general del PSOE en Gijón, ha replicado a Sanz Montes con las siguientes palabras: "Jesús de mi vida. Eres un malote y deberías confesar tus pecados y mostrar arrepentimiento, público en tu caso por tu condición de ministro de Dios. Vas a acabar en el infierno si no te enmiendas y empiezas a tratar a todos los humanos como tus hermanos, hijos de Dios. ¿No es así?".

El eurodiputado socialista Jonás Fernández, redirigió el mensaje a la Conferencia Episcopal: "Espero alguna declaración oficial sobre estas xenófobas palabras".

El concejal de IU en el Ayuntamiento de Oviedo y miembro de la dirección regional de la coalición, Alejandro Suárez, también ha criticado las declaraciones "xenófobas, racistas y fascistas" de Sanz Montes y ha asegurado que Asturias no se merece un arzobispo como éste, por lo que ha reclamado la intervención del Vaticano para que sea apartado del cargo.

Para el concejal de IU, las palabras de Sanz Montes son "intolerables", alcanzan un "límite que no se puede permitir en una sociedad democrática" y ponen de manifiesto la "insuficiencia intelectual y moral de quien las pronuncia".