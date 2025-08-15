Un aparatoso accidente entre cuatro vehículos provoca hasta 10 kilómetros de retenciones en la autovía del Cantábrico

Aparatoso accidente en la autovía del Cantábrico con 4 vehiculos implicados. Sobre las 11.18 horas dse producía una colisión entre cuatro turismos en la A8, en el kilómetro 362 sentido Irún.

En el accidente ha resultado un herido grave y han sido evacuados hasta centro hospitalario otros 3.

Como consecuencia del choque se han produciendo importantes retenciones, que ahora mismo alcanzan los 10 kilómetros.

Hasta el lugar se han desplazado 4 patrullas de la Guardia Civil de Tráfico regulando y danto paso alternativo en los túneles de Niévares-Villaviciosa y Fabares, en los que se procedió a bajar las barreras, que ahora ya se encuentran abiertas.

Atasco en la Y

También hay importantes retenciones en el nudo de la Y, esta vez provocadas por colapso circulatorio. En el lugar se encuentran varias patrullas de la Guardia Civil regulando el tráfico.