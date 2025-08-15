Un aparatoso accidente entre cuatro vehículos provoca hasta 10 kilómetros de retenciones en la autovía del Cantábrico

Los 4 conductores implicados han sido evacuados al centro hospitalario, uno de ellos herido de gravedad

Retencion en la autovia del cantabrico A8, en una imagen de archivo

Retencion en la autovia del cantabrico A8, en una imagen de archivo / LUISMA MURIAS

L. L.

Aparatoso accidente en la autovía del Cantábrico con 4 vehiculos implicados. Sobre las 11.18 horas dse producía una colisión entre cuatro turismos en la A8, en el kilómetro 362 sentido Irún.

En el accidente ha resultado un herido grave y han sido evacuados hasta centro hospitalario otros 3.

Como consecuencia del choque se han produciendo importantes retenciones, que ahora mismo alcanzan los 10 kilómetros.

Hasta el lugar se han desplazado 4 patrullas de la Guardia Civil de Tráfico regulando y danto paso alternativo en los túneles de Niévares-Villaviciosa y Fabares, en los que se procedió a bajar las barreras, que ahora ya se encuentran abiertas.

Atasco en la Y

También hay importantes retenciones en el nudo de la Y, esta vez provocadas por colapso circulatorio. En el lugar se encuentran varias patrullas de la Guardia Civil regulando el tráfico.

