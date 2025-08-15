Los asturianos dependen cada vez más de la renta pública: las pensiones y prestaciones sociales suponen más del 36% de los ingresos brutos de los hogares

Las últimas estimaciones de la renta de los municipios asturianos, recientemente publicadas por SADEI y correspondientes al ejercicio 2022, cuantifican en 21.912 euros la renta por habitante en la región, incluyendo tanto los ingresos en efectivo como en especie. Ello nos permite visualizar, en primer lugar, que esa cuantía es un 86% superior a la registrada veinte años atrás, en 2002. Y que es superior en algo más del 30% a la inflación del periodo, en torno al 52%, lo que permite dar una primera magnitud de la mejoría del bienestar económico de los asturianos, en términos per cápita; si bien es cierto que hay menos habitantes ahora que a principios de siglo, lo cual hace que la comparación del agregado regional con otros territorios muestre una situación menos ventajosa.

Pero veinte años no solo dan para que este indicador, esencial para el bienestar de los hogares, crezca, sino también para que se produzcan cambios profundos en la forma en que se generan estos recursos, que están estrechamente ligados a los cambios experimentados por la estructura de la población asturiana y por la propia actividad económica de la región.

Estructura poblacional

La estructura de la población es, de hecho, un elemento esencial para entender estos cambios; entre los dos años señalados Asturias perdió casi 70.000 habitantes, hasta situarse cerca del límite del millón, justo antes del repunte que se ha observado en los últimos años, de los que aún no disponemos de estimaciones de renta por concejos, y experimentó un notable envejecimiento: en 2002 un 22% de la población tenía 65 o más años y, veinte años después, ese porcentaje había crecido en cinco puntos, por encima del 27%.

Esta evolución ha tenido un impacto considerable en la estructura de los ingresos de los hogares, de forma que las rentas pasivas, no vinculadas directamente a la actividad económica, como las pensiones o las prestaciones de diferente tipo, han crecido a un ritmo más rápido que los ingresos salariales, ganando peso en la estructura de renta de los hogares. Así, mientras que la remuneración de asalariados ha crecido un 51% en estos veinte años, las prestaciones en efectivo lo han hecho en un 110%, de forma que, si en 2002 cada uno de estos componentes, los más importantes de la renta, suponían el 44% y el 20%, respectivamente, en 2022 los porcentajes se habían acercado entre sí, hasta un 39% y 24%. A este fenómeno hay que añadir que las prestaciones en especie, aquellas relacionadas con los servicios públicos que reciben los ciudadanos de forma gratuita o a precios reducidos, como la sanidad, la educación o los servicios sociales, también han experimentado un crecimiento muy intenso, un 115%, de forma que la parte de la renta que procede de transferencias públicas, sean en efectivo o en especie, supone en 2022 más de un 36% del total de los ingresos brutos de los hogares.

Evolución paradójica

Estos factores, la pérdida de población, el envejecimiento relativo y la ganancia de peso de las rentas pasivas, han contribuido a una evolución, hasta cierto punto paradójica, de la distribución territorial de la renta en la región, en la que algunos concejos alejados de los centros de actividad han mejorado más que la media en términos de renta per cápita, en parte, al experimentar una merma más intensa de población.

Este cambio, en ocasiones muy acusado, provoca un envejecimiento de la población del concejo y lo hace más dependiente de las pensiones y de los salarios derivados de los servicios públicos, unos ingresos que están menos afectados por las fluctuaciones coyunturales. De esta forma, la renta de estos concejos, pese a la situación depresiva que se pueda percibir, se contrae a un ritmo más lento que la población, generando una mejora de la renta por habitante. Baste, en este sentido, apuntar que las mayores ganancias de renta por habitante en los últimos veinte años se han dado en municipios como Taramundi, San Tirso de Abres, Cabrales, Boal, Onís, Villanueva de Oscos y Allande.

Concejos mineros

En otras ocasiones, las prestaciones en efectivo han venido a suplir una parte de la pérdida de renta que ha conllevado la reducción o desaparición de determinadas actividades económicas. El ejemplo más claro es el de los concejos mineros, que cierran la clasificación de la ganancia de renta en las últimas dos décadas: Sobrescobio, Bimenes, Riosa, San Martín del Rey Aurelio, Morcín, Mieres, Langreo, Laviana, Aller o Lena se sitúan entre los que menos han crecido en este periodo y no sorprende que en prácticamente todos ellos el volumen de prestaciones en efectivo supere a la remuneración de los asalariados, cuando en el conjunto de Asturias esta relación se sitúa en el 62%. Esta situación se repite en los concejos mineros del interior occidental, Degaña, Ibias y Cangas del Narcea, con mayores dificultades todavía para atraer actividades alternativas.

En realidad, la evolución se ha dado en dos fases superpuestas, una primera, que comenzó a principios de los 90, en la que los salarios fueron sustituidos por un programa de prejubilaciones que prácticamente permitía mantener el nivel de renta, y una segunda, a medida que los beneficiarios han ido alcanzando la edad de jubilación, en la que progresivamente estas prejubilaciones han sido sustituidas por pensiones del sistema contributivo, de menor cuantía. Este sistema de amortiguación ha mantenido a los concejos mineros entre los de mayor renta por habitante de la región a lo largo de la mayor parte de este periodo, y solo recientemente se ha traducido en una pérdida de posiciones relativas, aunque los movimientos se producen de una forma suave y prácticamente todos ellos se sitúan entre el 95% y el 98% de la renta media de Asturias en 2022.

Las áreas más dinámicas

La relación entre las prestaciones en efectivo y la remuneración de los asalariados sirve también, aplicado en sentido contrario, para identificar las áreas más dinámicas de la región. La fundamental, y esto se ha mantenido constante durante todo el periodo estudiado, está compuesta por los concejos del centro de la región, en torno al triángulo formado por Avilés, Gijón y Oviedo, en donde se encuentra la mayor parte de la población, del suelo industrial, las grandes empresas, la actividad comercial y los servicios públicos. Estas actividades productivas empujan a los concejos del área a situarse entre los de mayor renta per cápita de la región: Oviedo, Noreña, Castrillón y Gijón son los únicos que tienen un nivel superior a la media, mientras que Carreño, Llanera, Avilés y Siero se sitúan muy cerca de esta frontera, superando el 99%. Por sí mismos, estos ocho concejos del área central concentran más de dos tercios de la renta total de Asturias.

El caso de Oviedo es especialmente significativo, ya que no solo se sitúa en el primer lugar de la ordenación, sino que lo hace de forma destacada, con una renta por habitante un 6,5% por encima de la media, aprovechando el efecto centralizador de la capitalidad, que se une a las ventajas de situación y tamaño que comparte con algunos otros.

Navia y Llanes

Fuera de esta área existen también focos significativos de actividad. En ocasiones relacionados con la existencia de instalaciones industriales o de servicios de un cierto tamaño. Otras veces vinculados a la concentración de servicios de carácter comarcal, públicos o comerciales, que se dan en las capitales de algunos concejos. En otros casos por la incidencia de la actividad turística y, finalmente, zonas con una coincidencia de varios de estos factores.

Son un buen ejemplo de estos focos de actividad dos concejos de las alas de la región, como Navia y Llanes, ambos entre los diez primeros en términos de renta per cápita, que combinan, en diferentes proporciones, los citados factores: una significativa base industrial en el primer caso, frente a la importancia del turismo en el segundo, y la concentración en ambos de servicios propios de las villas medianas de Asturias, que trascienden la dimensión municipal. Estos mismos elementos se pueden encontrar también en otros concejos a lo largo de la región y con una alta diversidad en cuanto a tamaño e idiosincrasia, variando, eso sí, las características específicas de la actividad productiva que generan estos. Es, por ejemplo, el caso de concejos como Parres o Cangas de Onís, en la línea de Llanes, pero también de otros como Coaña o El Franco, que se benefician de la actividad irradiada por Navia y la presencia de un hospital comarcal, Ribera de Arriba, con importantes instalaciones de producción eléctrica, o Villaviciosa, que se beneficia de una combinación afortunada de elementos diversos relacionados con su cercanía al centro, su ubicación en la costa, la disponibilidad de áreas residenciales consolidadas y un cierto tamaño crítico para la oferta de actividades comerciales y de servicios.

El turismo

Como se ha señalado, en algunos de estos casos la actividad se deriva de la pujanza de las actividades turísticas en los últimos años, que en 2022 ya se dejaba notar en términos de renta por habitante. Aunque no se trata de un fenómeno nuevo, ha sido desde la crisis del COVID cuando el turismo ha consolidado su importancia y se ha extendido a áreas en las que tradicionalmente era una actividad secundaria, aupado por la fortaleza del consumo interior en España y la diversificación de los destinos turísticos nacionales.

En el año 2022, antes incluso de la más reciente intensificación, ya se detectaban dos zonas plenamente establecidas: por un lado, el oriente de la región, entre los Picos de Europa y la costa, donde el turismo ya se puede considerar una actividad tradicional, dado su desarrollo desde los años 80, pero que ha visto cómo se generalizaba el modelo a prácticamente todos los concejos de la zona, con especial incidencia en Llanes, Ribadesella, Cangas de Onís, Parres y Ribadedeva, pero también en Caravia, Colunga, Cabranes, Onís, Amieva y Peñamellera Alta y Baja. Por otro lado, el reclamo turístico de la región se había extendido a lo largo de la costa, consolidando nuevos focos en el occidente e incorporándose a un modelo más diversificado en algunos municipios con fuerte base industrial y de servicios, como una parte de los situados en el centro de la región, fundamentalmente también los costeros, además de Oviedo, o Navia, por ejemplo.

Conclusiones y retos

En definitiva, los asturianos experimentaron en los veinte años de referencia una ganancia sustancial de renta. Ahora bien, ese incremento ni se ha repartido homogéneamente en el territorio, ni la fuente de los ingresos se ha mantenido constante. Han perdido peso relativo las remuneraciones de los asalariados y lo han ganado las prestaciones en efectivo en una primera fase y las prestaciones en especie con posterioridad. Todo ello en un proceso de intenso envejecimiento de la población.

Así pues, existen varios retos de cara al futuro. El primero, acometer un crecimiento sostenido de la actividad económica lo largo de la región. Sin crear nuevos empleos, sin aprovechar todas las oportunidades que nos ofrece la coyuntura económica, difícilmente podremos mantener en el futuro los niveles de renta y contribuir a mitigar el problema del envejecimiento y del reto demográfico.

Sin perjuicio de impulsar las zonas rurales para que no se conviertan en desiertos demográficos; o reestablecer en los concejos que han visto desaparecer sus actividades tradicionales un esquema productivo que reduzca su dependencia de las rentas pasivas; también agregar de forma equilibrada la industria turística a la amalgama productiva de Asturias evitando, en lo posible, el desarrollo de un monocultivo altamente dependiente de la coyuntura económica nacional.

De que seamos capaces, colectivamente, de impulsar proyectos de región que hagan crecer nuestra economía, mantener la población y regenerar el tejido productivo con propuestas de futuro, de todo ello, dependerá la evolución de la renta en nuestros concejos en el horizonte 2050.