Asturias se achicharra: 39 grados en Mieres y 38 en Oviedo antes de las dos de la tarde
Desde que existen registros, el récord de la región se produjo el 16 de julio de 2022, con 41,4 grados en Mieres
Los pronósticos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) no eran equivocados. El calor está azotando a Asturias como nunca antes lo había hecho. Numerosas localidades de la región se encaminan hacia temperaturas sin precedentes.
Según los datos de la AEMET actualizados a las 13.42 horas, la máxima del Principado hasta el momento se ha registrado en Baíña (Mieres), con 39,1 grados. Le siguen Oviedo, con 38,3; Pola de Somiedo, 36,5; Panizales (Amieva), con 35,8; y Felechosa (Aller), 35,4 grados.
Las elevadas temperaturas han generado escenas casi insólitas. Es lo que acaba de verse en la plaza del Ayuntamiento de Villaviciosa, completamente desierta un día festivo como hoy a las 14.00 horas.
Desde que existen registros, el día más caluroso en la región fue el 16 de julio de 2022, cuando en Mieres se alcanzaron 41,4 grados.
