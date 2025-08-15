Los contratos temporales crecen en la región el doble que la media nacional

Julio fue un buen mes para el empleo en Asturias, como demostró el hecho de que fuera la comunidad autónoma donde más se redujera el paro en comparación con junio (un 2,61%, hasta caer a los 48.429 desocupados). Con todo, si se desciende a la letra pequeña, los datos del Servicio Público de Empleo del Principado (Sepepa) indican que ocho de cada diez contratos firmados ese mes (esto es, 21.553 de un total de 29.529) fueron temporales, algo por otro lado normal en pleno arranque de la campaña estival, con muchas actividades estacionales como el turismo, el comercio o la hostelería.

No obstante, la evolución de la contratación a lo largo del año revela que el empleo temporal en Asturias no es una excepción veraniega, sino más bien la norma en el mercado laboral. Así, entre enero y julio se firmaron en la región un total de 99.958 contratos de trabajo temporales, un aumento del 6,66% respecto al mismo período del año pasado. Ese repunte porcentual más que duplica el experimentado en el conjunto de España en ese mismo tipo de acuerdos, del 2,91%.

No se puede hablar, por tanto, de una anomalía asturiana, ya que los empleos de corta duración que continúan siendo predominantes en el mercado laboral español, representando ya el 58,4% (5,27 millones en cifras absolutas) del total de los firmados hasta julio (9,03 millones), según las cifras del Ministerio de Trabajo. Un departamento que impulsó la reforma laboral de 2022, con la que se pretendía reducir la temporalidad.

No obstante, la modalidad temporal tiene más alcance en el Principado, al aportar, en el mismo período, el 68,5%. Dicho de otro modo, de los 145.816 contratos rubricados en la región en los primeros siete meses del año, 99.958 fueron temporales.

Además, la incorporación indefinida está descendiendo ligeramente con más fuerza en Asturias que en el conjunto del país: hasta julio se firmaron 44.232 de estos contratos, una caída interanual superior al 2%, mientras que en toda España fue del 1,83%, hasta los 3,75 millones de acuerdos.

Como consecuencia de todo ello, el total de contratos laborales alcanzados en la región en lo que va de 2025 ha crecido un 3,86% en comparación con un año antes, mientras que en todo el mercado laboral nacional el resultado fue plano, con un pequeño aumento del 0,88%.

Como es habitual, la mayoría de las contrataciones de Asturias hasta el mes de julio tuvieron lugar en los concejos de Gijón (40.088), Oviedo (34.674), Siero (11.100), Avilés (9.453) y Llanera (7.446).