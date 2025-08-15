CSIF reclama un operativo de incendios eficaz y con mejores condiciones laborales

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) exigió ayer un operativo público contra incendios forestales que sea eficaz, cuente con todos los puestos cubiertos y ofrezca condiciones laborales dignas. El sindicato denuncia la falta de inversión y de compromiso de las administraciones para garantizar un dispositivo de extinción robusto, con medios adecuados y salarios justos. CSIF advierte de que las actuales carencias ponen en riesgo tanto a los trabajadores como a las comunidades y bosques afectados. Además, ha expresado su reconocimiento a los profesionales y voluntarios que combaten las llamas y su solidaridad con las víctimas.

En declaraciones a la Cadena SER, la agente medioambiental Sara Mateos ha reclamado medidas inmediatas para afrontar una crisis que amenaza el patrimonio natural y la seguridad ciudadana. La organización ha reiterado que seguirá presionando para que la prevención y extinción de incendios se convierta en una prioridad política. También insta a que se refuercen las plantillas y se garantice la coordinación entre todas las administraciones implicadas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Viaje por el concejo asturiano inmune al calor, que ni se inmuta con 38 grados: 'Aquí aguantamos más
  2. Asturias llegó a los 37 grados este lunes... pero se prevé que alcance los 40 en pleno puente festivo
  3. Ni un café se le escapará a Hacienda: el sistema con el que lo controlará todo a partir de 2026
  4. Asturias pulverizará el récord de calor, si la Aemet acierta: esta es la previsión
  5. La gran ola calurosa del verano rompe en el Xiringüelu, con un lema dominante entre los más de 40.000 asistentes: '¡A la sombra, por Dios!
  6. Gijón acoge a los diez primeros menores migrantes trasladados desde Canarias
  7. El párroco que salvó el santuario de El Acebo, rodeado por el fuego: 'Me tocó sudar, pero no dudé
  8. Este es el 'rombo' central que ejerce de gran motor de Asturias: cuatro concejos generan dos de cada tres euros de riqueza

Evacuada al HUCA una escaladora que sufrió un accidente en Teverga

Evacuada al HUCA una escaladora que sufrió un accidente en Teverga

CSIF reclama un operativo de incendios eficaz y con mejores condiciones laborales

Los "erasmus" de este nuevo curso recibirán 50 euros más al mes

Los "erasmus" de este nuevo curso recibirán 50 euros más al mes

La Aemet activa el aviso naranja en el centro, el suroccidente y la cordillera y el amarillo en la costa: se rozarán hoy los 40 grados en Oviedo

La Aemet activa el aviso naranja en el centro, el suroccidente y la cordillera y el amarillo en la costa: se rozarán hoy los 40 grados en Oviedo

Premio a un proyecto asturiano que acerca las matemáticas a través de las noticias económicas

Premio a un proyecto asturiano que acerca las matemáticas a través de las noticias económicas

Sentencias y enredos a golpe de humor con "El Hórreo"

Sentencias y enredos a golpe de humor con "El Hórreo"

El PP culpa al Gobierno del "colapso" en el acceso a playas

Salud inicia el plan de reforma del Hospital Monte Naranco

Salud inicia el plan de reforma del Hospital Monte Naranco
Tracking Pixel Contents