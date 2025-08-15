CSIF reclama un operativo de incendios eficaz y con mejores condiciones laborales

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) exigió ayer un operativo público contra incendios forestales que sea eficaz, cuente con todos los puestos cubiertos y ofrezca condiciones laborales dignas. El sindicato denuncia la falta de inversión y de compromiso de las administraciones para garantizar un dispositivo de extinción robusto, con medios adecuados y salarios justos. CSIF advierte de que las actuales carencias ponen en riesgo tanto a los trabajadores como a las comunidades y bosques afectados. Además, ha expresado su reconocimiento a los profesionales y voluntarios que combaten las llamas y su solidaridad con las víctimas.

En declaraciones a la Cadena SER, la agente medioambiental Sara Mateos ha reclamado medidas inmediatas para afrontar una crisis que amenaza el patrimonio natural y la seguridad ciudadana. La organización ha reiterado que seguirá presionando para que la prevención y extinción de incendios se convierta en una prioridad política. También insta a que se refuercen las plantillas y se garantice la coordinación entre todas las administraciones implicadas.