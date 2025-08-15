CSIF reclama un operativo de incendios eficaz y con mejores condiciones laborales
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) exigió ayer un operativo público contra incendios forestales que sea eficaz, cuente con todos los puestos cubiertos y ofrezca condiciones laborales dignas. El sindicato denuncia la falta de inversión y de compromiso de las administraciones para garantizar un dispositivo de extinción robusto, con medios adecuados y salarios justos. CSIF advierte de que las actuales carencias ponen en riesgo tanto a los trabajadores como a las comunidades y bosques afectados. Además, ha expresado su reconocimiento a los profesionales y voluntarios que combaten las llamas y su solidaridad con las víctimas.
En declaraciones a la Cadena SER, la agente medioambiental Sara Mateos ha reclamado medidas inmediatas para afrontar una crisis que amenaza el patrimonio natural y la seguridad ciudadana. La organización ha reiterado que seguirá presionando para que la prevención y extinción de incendios se convierta en una prioridad política. También insta a que se refuercen las plantillas y se garantice la coordinación entre todas las administraciones implicadas.
- Viaje por el concejo asturiano inmune al calor, que ni se inmuta con 38 grados: 'Aquí aguantamos más
- Asturias llegó a los 37 grados este lunes... pero se prevé que alcance los 40 en pleno puente festivo
- Ni un café se le escapará a Hacienda: el sistema con el que lo controlará todo a partir de 2026
- Asturias pulverizará el récord de calor, si la Aemet acierta: esta es la previsión
- La gran ola calurosa del verano rompe en el Xiringüelu, con un lema dominante entre los más de 40.000 asistentes: '¡A la sombra, por Dios!
- Gijón acoge a los diez primeros menores migrantes trasladados desde Canarias
- El párroco que salvó el santuario de El Acebo, rodeado por el fuego: 'Me tocó sudar, pero no dudé
- Este es el 'rombo' central que ejerce de gran motor de Asturias: cuatro concejos generan dos de cada tres euros de riqueza