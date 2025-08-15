Los "erasmus" de este nuevo curso recibirán 50 euros más al mes

Los estudiantes de la Universidad de Oviedo que realicen este curso 2025-2026 el programa Erasmus, están de enhorabuena. La institución asturiana incrementará en 50 euros la cuantía de las becas.

Una subida que se hace posible gracias a una inversión histórica: la partida presupuestaria para este curso será de 377 millones de euros para becas a universitarios, estudiantes de FP, escolares o docentes, lo que supone un 17 por ciento más que el año pasado.

La Universidad de Oviedo cuenta con una amplia oferta de movilidad internacional que incluye más de mil destinos Erasmus en Europa y 150 convenios adicionales fuera de la Unión Europea. Italia se mantiene como el destino preferido por el alumnado asturiano, acogiendo al 30 por ciento de quienes participan en estos programas. Le siguen Polonia, Portugal y Francia, mientras que países emergentes como Rumanía han comenzado a superar a otros tradicionalmente solicitados, como Alemania.

Además, el Brexit ha marcado un antes y un después en la movilidad hacia el Reino Unido. Antes de su salida de la Unión Europea, este país recibía al diez por ciento de los estudiantes de la Universidad de Oviedo, pero actualmente la cifra ha caído hasta un tres por ciento debido a los cambios en las condiciones de acceso y estancia.

Las estancias internacionales pueden durar entre dos y doce meses, dependiendo de si se cursa grado, máster o doctorado, con una duración media que ha pasado de siete meses en 2015 a ocho meses en la actualidad, lo que refleja un interés creciente por experiencias más largas y completas.

Además del Erasmus, la institución ofrece alternativas como prácticas internacionales, movilidades cortas para doctorado, el Consorcio CONAHEC con América del Norte, el programa tándem con Alemania, doctorados en Europa y América, y los programas híbridos BIPs en colaboración con la alianza INGENIUM. Esta diversidad permite adaptar la movilidad a distintos perfiles y objetivos académicos.

En cuanto a la recepción de estudiantes internacionales, Italia también ocupa el primer lugar como país de origen, seguida por Francia y Alemania. Fuera de Europa, destacan Estados Unidos y México, atraídos en gran parte por los cursos de lengua y cultura española que imparte la Casa de las Lenguas, consolidando a la Universidad de Oviedo como un referente académico internacional.

El año pasado se fueron de Erasmus 648 estudiantes. La mayor cifra de los últimos diez años, lo que corrobora la tendencia al alza del programa de movilidad europea.