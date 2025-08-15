Evacuada al HUCA una escaladora que sufrió un accidente en Teverga
S. B.
Oviedo
Los bomberos rescataron ayer a una escaladora de 35 años que había sufrido una lesión en la espalda tras caer en la zona de Entrago (Teverga). La mujer fue evacuada al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) a bordo del helicóptero medicalizado. Según las primeras exploraciones, presentaba un traumatismo sacrolumbar. Los médicos del complejo sanitario ovetense prevén someterla a más pruebas. En la intervención participaron el Grupo de Rescate de Bomberos de Asturias, el SAMU y el equipo de Atención Primaria de la zona.
