Juaco López, director del Muséu del Pueblu d'Asturies: "En Asturias no hay política de conservación del patrimonio y la cultura sidrera se resiente"

Juaco López Álvarez, director del Museo del Pueblo de Asturias, es un "forofo de la conservación" que sabe que para conservar hay que conocer, y para conocer inventariar, y para lograr que la comunidad valore lo que tiene ser muy concienzudo en la difusión. Ha comprobado también que a esa cadena le fallan algunos eslabones en lo que atañe al legado cultural de la sidra, al patrimonio que ha dejado en Asturias la tradición más que milenaria de la elaboración y el consumo del zumo fermentado de las manzanas. El segundo libro del coleccionable "La sidra asturiana, patrimonio mundial", que LA NUEVA ESPAÑA distribuye este domingo junto al periódico del día, analiza los porqués de la pervivencia de la cultura sidrera, los espacios y ocasiones que han perpetuado el gusto de los asturianos por su sidra –de la espicha a la romería, del amagüestu al chigre– y las implicaciones de su peculiaridad como bebida social de consumo compartido.

-¿Qué tiene la sidra, cómo ha logrado atravesar el tiempo sin perder la vitalidad y llegar hasta el presente elevada a la condición de símbolo?

-Lo primero que tiene es alcohol, y a los humanos, históricamente, el alcohol y el azúcar nos gustan mucho. En segundo lugar, comparada con otras es una bebida barata y en tercero, que a lo largo de la historia ha habido muchos lagareros apasionados por este producto, gente que incluso desde el siglo XVIII estuvo siempre a la última, en vanguardia, atenta a la modernización e innovando permanentemente. Después, y eso no hay que olvidarlo nunca, detrás de la sidra siempre hubo también mucha literatura, sobre todo en el siglo XIX y principios del XX. Que se hable, se escriba y se reflexione es fundamental para generar el símbolo y la identidad.

-La seña de identidad sidrera se cocina dentro, pero también en buena medida fuera de Asturias.

-Las señas de identidad se configuran en el interior, pero también las hacen desde el exterior. De un lado están los asturianos que están en Asturias y de otro los que emigran, pero también colaboran los otros, nuestros vecinos, los forasteros, porque en León, por ejemplo, nos identifican como gente que no bebe vino. En Asturias había un dicho popular en verso que decía: "Cantaba una ñerbata / dende un manzanu, / el que non bebe sidra / non ye asturianu". Y fuera: "Vino de manzanas, ni es vino ni es nada; bébalo la gente asturiana".

-¿Cuánto puso de su parte la emigración ultramarina?

-América le dio un gran espaldarazo. Los emigrantes, que eran gente joven, sentían la necesidad de relacionarse entre ellos y organizaban fiestas, jiras y romerías, porque ahí encontraban un ambiente propicio para favorecer la integración. Y era inconcebible que en una fiesta o una comida de asturianos en América no hubiera sidra. Sidra champán, pero también natural, porque los fabricantes de la champanizada, que eran muchos y competían entre sí por ese mercado americano tan importante, enviaban en ocasiones toneles de sidra natural como regalo, para promocionarse. Con todos estos ingredientes se va construyendo esta idea de que la sidra identifica a los asturianos.

-¿Qué papel ha jugado la asociación histórica, que llega hasta el presente, de la sidra con algunas ocasiones clave en el calendario festivo y a veces laboral de la Asturias campesina: la romería y el amagüestu, la andecha, la espicha y el chigre…?

-La sidra está vinculada a la fiesta, a la ruptura de la rutina diaria. Braulio Vigón lo escribe ya en 1881: "La bebida ordinaria de los labradores asturianos es el agua, aunque en las fiestas y convites dan preferencia a la sidra, que el país produce en abundancia". Años después, Octavio Bellmunt y Fermín Canella lo confirman: "Nuestros aldeanos apenas prueban el vino en su casa; a su tiempo y cuando se vende barato, suelen beber alguna puchera de sidra, no la achampañada, sino la clásica, fermentada con panizal o burbujeo natural, que permite beber cantidades increíbles, principalmente en espicha o comienzo de un tonel en llagar próximo".

-¿Hasta qué punto necesitamos mejorar el protocolo de conservación de los elementos patrimoniales vinculados a la sidra?

-Este es un problema estructural en Asturias. No lo digo sólo yo. No hubo y no hay una política de conservación del patrimonio cultural asturiano y eso, por supuesto, afecta al de la cultura sidrera, que tanto oigo mentar desde el reconocimiento del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco. Cuando uno se aproximas a la realidad, se da cuenta de que no consta que el Gobierno regional haya hecho nada por el patrimonio cultural vinculado a la sidra.

-¿En qué sentido?

-De entrada, algo que tiene mucho que ver con la conservación del legado de la cultura sidrera es la manzana. En estos meses he oído mucho que hay un problema muy grave con la pérdida de variedades de manzana asturiana, que hay muchísimas, pero se cultivan muy pocas, y ahí hay un contratiempo muy importante, porque según parece además las personas que conocían bien ese mundo están desapareciendo muy rápido.

-¿Por qué se están perdiendo también y a tan alto ritmo las construcciones ligadas a la cultura sidrera tradicional?

-En el año 2022, Estefanía Fernández-Cid defendió en la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid una tesis doctoral sobre la arquitectura de la sidra en Asturias en la que se deja muy claro que estamos ante un patrimonio en peligro. Por dos razones, porque la desprotección de estas construcciones es acuciante, y ella utiliza este adjetivo, y porque es una arquitectura obsoleta. La mayor parte de estos lagares tradicionales ya no se utilizan, están cerrados.

-¿Las soluciones?

-La herramienta fundamental para conservar el patrimonio cultural existe desde finales del siglo XIX: hay que hacer inventarios. Sólo así podremos conocer cómo está ese patrimonio y cuáles son las características de esa arquitectura para tomar medidas, para saber qué elementos merece la pena conservar y para que lo que hay, aunque se vaya a caer, quede bien documentado, bien fotografiado o dibujado. Luego es necesario poner las fichas de inventario en internet, a disposición de la gente, porque hasta ahora, que yo sepa, el único catálogo de estas características que está colgado (en la web de la Red de Museos Etnográficos de Asturias) es el que promovió el Museo del Pueblo de Asturias sobre la arquitectura tradicional de las brañas. En el ámbito de la cultura sidrera tampoco hay una política de conservación de documentos u objetos. La única institución que está adquiriendo, preservando y difundiendo este patrimonio a través de exposiciones es el Museo del Pueblo de Asturias. Nuestra última adquisición, por compra y donación, han sido 270 moldes de hierro y bronce fechados entre 1925 y 1970 y utilizados para pirograbar corchos de botellas de sidra natural, con las marcas de numerosos lagares asturianos.

-¿Qué opina de la iniciativa del coleccionable de LA NUEVA ESPAÑA sobre la cultura sidrera?

-Yo soy un forofo de conservar, pero creo que siempre la conservación debe llevar aparejada una labor de difusión. Para conservar algo tenemos que lograr que la sociedad valore su patrimonio, y para eso es necesario divulgarlo, en exposiciones, medios de comunicación, museos, internet… Este trabajo encaja perfectamente ahí, en la tarea de dar a conocer el valor de la cultura de la sidra para conservar este patrimonio, para que la gente sepa que detrás de una botella hay mucha historia, mucha cultura y muchos antepasados, mucha gente trabajando para conseguir un producto de mucha calidad que además ha estado siempre en permanente proceso de modernización.