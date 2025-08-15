Varios kilómetros de retenciones en la autovía Y tras un accidente a la altura de Robledo

Los hechos han ocurrido en el carril en sentido Gijón/Avilés

El lugar en el que se produjo el accidente en la autovía Y a la altura de Robledo.

El lugar en el que se produjo el accidente en la autovía Y a la altura de Robledo. / DGT

Julio Vivas

Julio Vivas

Un accidente en el que al menos hay implicado un vehículo en la autovía El incidente, que se originó a la altura de Robledo, está provocando varios kilómetros de retenciones.

Vehículos en caravana en la autovía Y en dirección Gijón/Avilés.

Vehículos en caravana en la autovía Y en dirección Gijón/Avilés. / DGT

El suceso, que ocurrió poco después de las dos de la tarde, afecta a los vehículos que se encuentran en el carril sentido Gijón/Avilés, llegando ya casi hasta la capital asturiana.

Información en elaboración

