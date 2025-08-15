La Perlora del futuro: uso turístico, gestión privada y mucha casa nueva

Después de años de vueltas y revueltas, por fin parece que existe un plan de futuro para el complejo vacacional de Perlora (Carreño), un espacio singularmente apreciado por los asturianos de mediana edad hacia adelante. El Gobierno de Asturias ofreció ayer las líneas básicas que prevé desarrollar en el futuro en lo que denomina "Nueva Perlora". Las más destacadas son las siguientes: 1) "Recuperar el uso de la ciudad residencial, preferentemente turístico"; 2) Gestionar este propósito "mediante una concesión de explotación a largo plazo"; 3) De las aproximadamente 250 viviendas que integran el complejo, "se protegerá un ejemplar de cada una de las 31 tipologías de edificaciones existentes"; y 4) Se permitirá la construcción de edificaciones de nueva planta en el mismo sitio que ocupaba el anterior chalet "siempre que esta decisión esté bien motivada de acuerdo con la normativa vigente" y que la nueva construcción respete "la estructura y volumetría previas" y evoque su diseño "en la medida de lo posible".

La redacción del plan para Perlora ha sido consensuada entre el Gobierno regional y el Ayuntamiento de Carreño. Y el propio plan fue presentado ayer por la vicepresidenta del Ejecutivo autonómico, Gimena Llamedo; el consejero de Ordenación de Territorio, Ovidio Zapico; y el alcalde de Carreño, Ángel Manuel García.

Según lo consensuado entre ambas administraciones, la recuperación de la ciudad residencial de Perlora "conciliará el respeto a los valores paisajísticos y arquitectónicos que constituyen su esencia con la generación de actividad y empleo mediante su revitalización turística". Éste es el objetivo del Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) registrado en el Ayuntamiento de Carreño.

Acerca de los plazos, la voluntad de ambas administraciones es que el acuerdo "impulse con la mayor agilidad posible la tramitación urbanística, así como todos los demás compromisos previstos". El calendario "estimativo" indica que el Ayuntamiento "realizará la aprobación inicial a principios de 2026 y la definitiva a finales de 2026". De forma simultánea, el Principado procederá a avanzar en los trabajos preparatorios de las licitaciones, "para no perder tiempo alguno y sin esperar a que concluyan los procesos urbanísticos.

El documento plantea la habilitación de 230 nuevas plazas de aparcamiento, así como la mejora de los accesos y equipamientos de las playas de Carranques y Les Huelgues, las cuales "mantendrán su carácter público y abierto a la ciudadanía". Establece el libre uso peatonal de los viales interiores, que cuentan con protección específica. Asimismo, favorece la construcción de espacios para peatones y restringirá el uso de los vehículos privados, salvo para los usuarios del complejo. Con el fin de preservar el espíritu de la ciudad jardín y la unidad del conjunto, "se prohíben los cierres entre chalés". Se protegerá un ejemplar de cada una de las 31 tipologías de edificaciones existentes (el actual catálogo sólo recogía la protección de las 22 villas ubicadas en la manzana más occidental).

El plan "favorece la conservación de las demás viviendas". No obstante, "se permitirá la construcción de edificaciones de nueva planta en el mismo sitio que ocupaba el anterior chalet siempre que esta decisión esté bien motivada de acuerdo con la normativa vigente". La construcción habrá de respetar la estructura y volumetría previas y evocar su diseño en la medida de lo posible. El catálogo propone la conservación de la iglesia, el bar La Cabaña y Villa Homes, uno de los chalés con forma de hórreo. También plantea conservar el edificio de recepción-dirección, actualmente sin protección, y uno de los más representativos del complejo.