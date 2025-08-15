El PP culpa al Gobierno del "colapso" en el acceso a playas

Los diputados del PP en la Junta General del Principado de Asturias Sandra Camino y José Felgueres culparon ayer al Gobierno asturiano del "colapso" en los accesos a las playas. Asimismo, cargaron contra la "dejadez" e "ineficacia" del Principado en esta materia.

En unas declaraciones realizadas en Rodiles (Villaviciosa), Camino criticó que el Ejecutivo no haya puesto en marcha "la tan anunciada herramienta de inteligencia artificial" para evitar congestiones en los accesos como los registrados el pasado fin de semana en el Oriente. La diputada indicó que el Principado lo anunció en el verano de 2024, "justo cuando se sucedía el gran colapso de las carreteras asturianas". "Un verano más, seguimos sin saber gestionar la llegada de turistas, ofreciendo una imagen lamentable y unos servicios autonómicos insuficientes", añadió.