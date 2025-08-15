Premio a un proyecto asturiano que acerca las matemáticas a través de las noticias económicas

El Departamento de Economía Cuantitativa de la Universidad de Oviedo y la Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Parres han recibido el premio "Asepuma" en el ámbito de la docencia por un proyecto de innovación educativa en el que también han participado el Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) Avelina Cerra de Ribadesella y LA NUEVA ESPAÑA. Según explicó el profesor Óscar Luis Alonso Cienfuegos, coautor del trabajo, el propósito de la iniciativa premiada ha sido fomentar el interés por las matemáticas entre los estudiantes a través de una propuesta novedosa para la que se utilizan, entre otros materiales, informaciones periodísticas sobre materias económicas.

La comunicación premiada fue presentada en el XXI Encuentro Internacional de la Asociación Española de Profesores Universitarios de Matemáticas para la Economía y la Empresa (Asepuma), celebrado en Toledo el pasado mes de junio. Realizaron la presentación Óscar Luis Alonso, Verónica Cañal, Isabel Manzano y Tania Fernández, los cuatro profesores de la Universidad de Oviedo, y Anabel Otero, responsable de la Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Parres.

Conforme a las mismas explicaciones, el trabajo resume los principales resultados del proyecto titulado "Creatividad en matemáticas para la economía. Una óptica periodística para la enseñanza universitaria, secundaria y formación ocupacional", desarrollado durante el curso académico 2024-2025.

"El objetivo del proyecto ha sido fomentar el interés por las matemáticas mediante una propuesta innovadora dirigida a alumnado universitario, de bachillerato y de formación ocupacional", explicaron sus responsables. La iniciativa responde, añadieron, a las recomendaciones de informes como PISA, que "alertan sobre el creciente desapego del alumnado hacia las matemáticas, así como a la demanda de una mayor transferencia de conocimiento desde la universidad hacia la sociedad civil".

El proyecto ha consistido en proponer que los estudiantes eligiesen una noticia económica publicada en LA NUEVA ESPAÑA durante 2024 y elaborasen un texto académico breve donde argumenten la conexión entre la información periodística y conceptos matemáticos y económicos. A continuación, los trabajos se discutieron colectivamente. El proyecto incluyó asimismo la publicación de un artículo en LA NUEVA ESPAÑA.

Según Óscar Luis Alonso Cienfuegos, investigador principal, "la colaboración entre centros educativos, administración local y medios de comunicación ha sido clave para lograr una experiencia educativa innovadora y transferible".

El premio reconoce la calidad de las aportaciones docentes realizadas por los participantes en las jornadas anuales de Asepuma y sitúa este proyecto asturiano como un ejemplo de colaboración interdisciplinar con impacto social.