El Principado no le subirá a la concertada más de 80 euros brutos

"Con este socialismo nos vamos al abismo". Los profesores de la educación concertada no consiguen llegar a un acuerdo definitivo con la consejeria de Educación y muestran su hartazgo con un gobierno - el del Principado - que "fomenta el sectarismo y la discriminación" entre ambas opciones educativas.

En la mesa de negociación una oferta clara por parte de los sindicatos: una subida salarial de 127 euros brutos a todo el profesorado y un plus de 67 euros brutos a aquellos con una antigüedad de más de 10 años. Enfrente, la negativa de la consejera Eva Ledo que se mantiene firme en el incremento de 80 euros brutos en dos años: 50 euros en 2026 y 30 euros más en 2027. "El pacto pasará por la garantía de que esta cuantía se incremente con la IPC para evitar tener el complemento congelado durante 16 años, como ocurre actualmente", explican las agrupaciones sindicales.

Esa es la "propuesta definitiva" de Eva Ledo para la educación concertada. Una propuesta que ha generado malestar entre los docentes de la educación concertada que consideran "injustas" las medidas del Ejecutivo: "Hace apenas dos meses le daban a la pública 240 euros brutos, eso agranda muchísimo nuestra brecha salarial", apuntan.

No obstante, el principal escollo parece estar en otra de las ofertas de la Administración. Educación les da a elegir entre una dotación de profesores de apoyo en Infantil o la reducción de la jornada lectiva para mayores de 55 años. "Nosotros no nos jubilamos a los 60 como en la pública, y no podemos estar dando 25 horas de clase a los 65", critican los sindicatos que tienen ese punto como línea roja.

Cabe destacar en que la última reunión, celebrada el 29 de julio, Eva Ledo les había ofrecido ambas cosas, si bien el incremento de maestros de Infantil era solo para determinados centros, en función del nivel socio-económico de su alumnado.

"Este es el margen de mejora existente", aseguró la Ledo tras la reunión, adelantando que habrá un cuarto ante el que la Consejería evaluará la posibilidad de descongelar el complemento autonómico e implantar la reducción horaria para mayores de 55 años.

Las tres organizaciones sindicales Otecas, FSIE, y USO, coinciden en que serán sus bases quienes decidan si aceptan la oferta de Educación o sí, por el contrario, empiezan el curso con una huelga indefinida. Algo que se sabrá la próxima semana tras la cuarta reunión.

Un bote de humo obliga a desalojar la Consejería de Educación

La reunión entre la consejera Eva Ledo y los sindicatos de la concertada, comenzó con contratiempos. En la puerta de Educación, medio centenar de docentes se concentraban con sus camisetas naranjas y sus megáfonos a modo de "presión". Fue entonces cuando, a las 12:00 horas, uno de los manifestantes abrió un bote de humo naranja. La humarada se coló por las ventanas de la Consejería - abiertas por el calor del día de ayer - haciendo que saltase la alarma antiincendios. Esta situación, obligó a desalojar el edificio durante más de media hora. Un tiempo en el que tanto Ledo como el equipo negociador tuvo que aguardar en la Plaza de España frente a los docentes de la concertada que cantaban proclamas con sus reivindicaciones.