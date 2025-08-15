Sentencias y enredos a golpe de humor con "El Hórreo"

Una obra de humor, creatividad, ingenio y talento. Es la nueva propuesta teatral del grupo "El Hórreo", de Luarca (Valdés) que el pasado miércoles estrenó en el teatro Prendes la obra "Porque lo digo yo", de Mayusa J. Banciella. La compañía lleva varios años innovando con originales trabajos que tienen una identidad muy personal con la que aciertan.

Chusa Juarros es la directora y una de las protagonistas de la obra. Como viene demostrando en su trayectoria sobre el escenario Juarros consigue articular una historia con ritmo, bien construida y con la que el público se engancha desde el principio. Pero no sólo es la responsable de hilar cada elemento de la función para que todo tenga sentido sino que nos regala un caudal de talento que resulta imprescindible para el Salón.

La música original es otra seña de identidad de las nuevas obras de "El Hórreo". Compuesta por Alberto Alonso Juarros, la ambientación sonora forma parte de la trama y acentúa los momentos que la escena requiere. También original fue el inicio de la obra con una proyección, en blanco y negro y sostenida con imágenes y banda sonora y que nos introduce en la trama y nos presenta a los personajes. El último plano es el que se reproduce en el escenario de la obra, con un cuidado decorado e iluminación y con el personaje de Chusa Juarros en el arranque de la trama.

Otro momento de la representación. / G. B.

Todo se complica en el despacho de un juez de paz con él ausente y su mujer al frente del trabajo diario. Una consorte de nombre Apolonia, con autoridad, que interpreta Josefina Lambán, actriz con tanta personalidad en el escenario que se gana al público. Resulta tan personal su trabajo de interpretación que resulta única. Sus golpes de humor están medidos al compás de lo que se espera en la obra. Nunca defrauda.

En la trama tienen su protagonismo las hermanas del juez, que interpretan Juarros y Belén Pérez Soto con un trabajo muy solvente. Quienes visitan el despacho en busca de soluciones a problemas o asuntos pendientes se encuentran con enredos y complicaciones. La mejor secundaria de la obra y una reciente incorporación a la compañía fue Irene Fernández que en este caso interpreta a la cartera de la villa. Es un derroche de humor, con fuerte carisma y dotes innatas para la comedia. Fernández demuestra tener fuerza en el escenario y no deja indiferente a nadie. Arrancó el aplauso del público que no dejó de reír gracias a sus cómicas intervenciones.

Otra figura clave en "El Hórreo" es Juanjo Alonso Tresguerres, que en esta ocasión interpreta a dos hermanos gemelos que son el centro del enredo. Su estilo interpretativo también es muy auténtico y personal. Además, la construcción de sus personajes brinda, una vez más, un homenaje al icónico Groucho Marx con su peculiar estilo al caminar, su tono de voz característico y su sentido del humor. Mide cada gesto de forma impecable.

Josefina Lambán en el papel de Apolonia. / G. B.

El buen trabajo de dirección se advierte también en cómo plantea algunas escenas. Se congela la acción mientras uno de los personajes aclara o ensalza un detalle de la trama.

Junto a la impecable música original, que permite coreografiar algunas escenas de la obra, destaca también el vestuario y maquillaje muy cuidados. En definitiva, un texto original, una trama bien construida y unos personajes que sólo nos puede regalar una compañía de la talla de "El Hórreo".

El Salón continúa esta noche, a las nueve, en el teatro Prendes, con la actuación del grupo de teatro de Carmen López, actriz protagonista y también directora de la compañía. En este caso estrenará "Tratu o trucu", obra también escrita por López y coprotagonizada por Quillo Coto. También actúan Pilar Fernández, Carlota Caldevilla y Roberto Soriano.