Asturias se abrasa a 42,9 grados: "Es como cuando estás cocinando y abres el horno"

El 15 de agosto de 2027 tardará en ser olvidado por los asturianos. Un día tan soleado que, antes de salir de casa, había que pensárselo. "Es como cuando estás cocinando y abres el horno", explicaba por la tarde una vecina del barrio de Vetusta (Oviedo). Cada cual inventaba una metáfora para expresar lo nunca vivido antes. Los pronósticos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) no eran equivocados. La ola de calor azotó ayer a Asturias como nunca antes lo había hecho. Numerosas localidades de la región se encaminan hacia temperaturas sin precedentes.

Mario Canteli

Según los datos de la AEMET, la máxima del Principado se registró en Baíña (Mieres), con 42,9 grados, o sea, un grado más que la máxima marca contabilizada hasta la fecha en ese mismo lugar, que constituía el récord de Asturias. Un termómetro emplazado en el cruce entre la calle Manuel Llaneza y el parque Jovellanos plasmaba el nuevo hito. Le siguió Oviedo, con 41,2 grados, lo que pulverizó la anterior marca de la capital, que estaba establecida en 39,1 grados. A continuación aparecen Panizales (Amieva), con 41 grados; Bargaéu (Piloña), con 40,9; y Ronzón (Lena), con 39,7 grados.

Desde que existen registros y hasta ayer, el día más caluroso en la región había sido el 16 de julio de 2022, cuando en Mieres se alcanzaron 41,4 grados.

Las elevadas temperaturas generaron escenas casi insólitas, como calles y plazas completamente desiertas en un día festivo plenamente vacacional. Mientras tanto, las carreteras que llevaban a las playas se colapsaron. Y las piscinas estuvieron llenas.

La plaza de la Catedral de Oviedo, completamente desierta al mediodía de ayer, día festivo. / LNE

Una capital fantasma.

Oviedo amaneció con una temperatura suave que comenzó a dispararse al filo de las diez de la mañana. A partir de ahí surgieron estampas insólitas: calles desiertas, fachadas brillando bajo el sol y lugares icónicos, como el Sagrado Corazón del Naranco o los edificios prerrománicos del monte ovetense completamente vacíos. Los termómetros urbanos, afectados por la radiación directa, llegaron a marcar más de 50 grados, y el asfalto desprendía un calor comparable al de las jornadas más tórridas de las ciudades de Castilla.

Un hombre hace deporte bajo el intenso calor en Salinas (Castrillón). / LNE

Nunca en 86 años.

En este escenario, la sombra se convirtió en un bien escaso y codiciado. Bajo los árboles del Naranco, Ester Rionda, intentaba mitigar el calor junto a su marido. "En mis 86 años jamás he visto algo igual aquí. Hoy me he levantado asfixiándome en casa y nos hemos tenido que marchar. Aquí, con la brisa, se aguanta un poco mejor", explicaba, mientras señalaba que este tipo de jornadas afectan tanto a la vida diaria como al turismo: "En Andalucía he pasado calor, pero esto, con la humedad de aquí, es horrible". El mismo calor llevó a Carlos Fiestas, ovetense que trabaja en Madrid, a subir hasta el Sagrado Corazón para hacer turismo con unas conocidas, encontrándose prácticamente solos en un lugar habitualmente concurrido: "Llevo desde que salí de casa con la ropa pegada al cuerpo. Si ya estamos comparando el calor de Oviedo con el de Madrid en agosto, es que estamos ante algo histórico".

Diana Espinal intenta estudiar en el Campo San Francisco / LNE

"Imposible concentrarse".

El Campo San Francisco acoge a quienes, como Diana Espinal, estudiante dominicana, han huido de casas recalentadas. Ha llevado botellas de agua para soportar la tarde, pero admite que "hasta a la sombra el agua se calienta" y que así "es imposible concentrarse". "Asturias es un paraíso climático, pero hoy es insoportable. Espero que sea cosa de un día, porque aquí no estamos preparados para estas temperaturas", asevera. Incluso los visitantes internacionales se muestran sorprendidos. Fernando Baptista, de Brasil, recorre Oviedo en bicicleta, avanzando sólo entre sombras y haciendo paradas constantes. "No esperaba este calor en el norte. En Brasil, sólo en zonas como la Amazonia llegamos a algo parecido. En mi país, nunca he vivido un día como hoy", comenta, lamentando que, al ser festivo, los museos estén cerrados y la ciudad no ofrezca tantos refugios interiores.

La playa de Salinas (Castrillón). / LNE

Infiesto, escuela de calor.

La capital de Piloña eligió la piscina para eludir temperaturas máximas de hasta 40,9 grados. "Hace falta valor, hace falta valor, ven a la escuela de calor", cantaban Santiago Auserón y su grupo, Radio Futura, seguramente sin pensar en Asturias. Infiesto tenía todas las papeletas –según las predicciones de la AEMET– de batir todos los records de temperatura y llegar incluso a 43 grados. Estos pronósticos no se cumplieron, pero sí se rozaron con los termómetros de las farmacias de la localidad llegando a los 41 grados, y los de pueblos cercanos, como Villamayor, a los 42. Las calles estaban desiertas y las terrazas vacías. Los pocos transeúntes que se atrevían a salir a la calle lo hacían para refugiarse en el interior de bares y cafeterías donde el calor no era tan insoportable. Era el caso de Nacho García, de Villamayor, que aseguraba que toda la gente que había en el bar del que salía estaba allí "por el aire acondicionado". Aún así, el camarero que estaba al mando, lo ponía más o menos fuerte, "porque la diferencia al salir a la calle es bestial", así que no siempre sale bien la jugada.

Las gasolineras, para comprar hielo.

Según algunos coches, en el exterior hacía 43 grados, sensación que las trabajadoras de la gasolinera de la localidad piloñesa refrendaban. Begoña Peláez y Heide Eichler se cobijaban en su pequeña garita de la que sólo un puñado de coches las obligaron a salir. "Hay muy poco movimiento, y muchos de los que vienen solo lo hacen para comprar hielo", comentaba Eichler. El carácter festivo de la jornada hace que sean el único establecimiento abierto en el pueblo, lo que provoca que se haga más cuesta arriba trabajar. Aún así, se lo toman con humor: "Tendríamos que estar en la playa o en la piscina, pero al menos aquí dentro no pasamos calor".

La piscina de Infiesto. / LNE

La piscina como refugio.

Si Infiesto estaba vacío, la piscina municipal ubicada al lado del Santuario de la Virgen la Cueva, a las afueras del pueblo, estaba a rebosar. Docenas de niños y adultos la escogieron para refrescarse, aunque algunos, viendo el bullicio, prefirieron lanzarse al río Piloña, que envuelve el santuario. El grupo de Fabio Sánchez, Alonso Rodríguez, Sergio Onís, Ángel Arias Blanco y Yago Paredes, todos piloñeses, prefieren el río porque "está mucho más vacío y está más fresco". No obstante, tras saltar desde una de las esquinas del campo de fútbol de La Cueva que da al río, vuelven a la piscina para cambiar de aguas. Además, varias actividades se han suspendido a lo largo del concejo. Es el caso de los juegos infantiles de las fiestas de Nuestra Señora de Biedes, una de las muchas que se celebran el 15 de agosto en el concejo, y de actividades físicas como el entrenamiento que tenía previsto la Deportiva Piloñesa en Villamayor.

Muchas personas permanecían en cafeterías "por el aire acondicionado" / LNE

Más de 18 grados de diferencia entre costa e interior.

No toda Asturias sufrió por igual el zarpazo del calor de ayer. Entre las temperaturas máximas, se contabilizaron diferencias de hasta 18,2 grados: fue el caso de los 42,9 grados de Mieres con respecto a los 24,7 medidos en el Cabo Peñas.

El meteorólogo Gabriel García Valcárcel había pronosticado la posible disparidad térmica entre la costa y el interior, y acertó plenamente: "Se han formado nieblas de adveccion, especialmente por la mañana, en zonas de la costa occidental, como Tapia, Navia y Luarca, y en la central, en Luanco. Han despejado, pero el cielo no ha quedado azul por completo, sino velado y con tonos marrones por el humo que llega de los incendios de Portugal y España". En algunos casos, el sol fue cubierto casi por completo por este motivo. En otros, el día se quedó con un peculiar color anaranjado. También se apreció calima.

Según el meteorólogo de Mediaset, en la red de aficionados "Noromet" se registraron ayer temperaturas de 43,8 grados en Pénjamo (Langreo), de 43,3 en Meres (Siero) y de 43,1 en Caborana (Aller). En zonas bajos de Oviedo, como el barrio de Fozaneldi, se alcanzaron 42,6 grados.

La langreana Roge Antuña, con el miniventilador eléctrico que su hija acaba de traerle de Japón. / LNE