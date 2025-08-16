El cielo de Oviedo, teñido de naranja por el humo procedente de los incendios
El viento del suroeste empuja las partículas de ceniza hasta el centro de Asturias
Las luces de onda larga del atardecer refuerzan el fenómeno, según los expertos
Una extraña sensación de oscurecimiento prematuro ha sorprendido en la tarde de este sábado a los vecinos de Oviedo. El cielo de la ciudad y sus parroquias aledañas fue inundado por una neblina anaranjada similar a los de una película apocalíptica. La razón: los vientos del suroeste que han predominado en esta jornada han empujado hasta el centro de Asturias el humo procedente de los incendios que abrasan terrenos en Cangas de Narcea, Somiedo y el norte de León. La combinación de las partículas flotantes de ceniza y la luz solar del atarceder han teñido los cielos de un tono entre rojizo y marrón pálido.
"El viernes, los vientos en altura soplaban con una componente más de sur, y este sábado lo está haciendo desde del suroeste. Como la procedencia de los incendios es de Portugal, ayer el viento se expandió más por el Occidente asturiano, mientras que hoy el empuje del viento afecta más a la zona centro y al Oriente", explica Gabriel García Valcárcel, meteorólogo asturiano del grupo de televisión Mediaset.
El experto indica que "el cielo se ve especialmente anaranjado por la tarde porque el sol ya está en una posición en el horizonte desde la que tiene que recorrer una mayor longitud de onda". "En situaciones normales, cuando un rayo de sol impacta sobre la atmósfera, la luz se dispersa. Pero esa dispersión se intensifica cuando la luz del atardecer entra en contacto con partículas de humo o calima", indica García Valcárcel, que añade que "los colores que antes se dispersan son de onda corta (más azulados), mientras que los de onda larga (más anaranjados) tardan más en dispersarse y, al contactar con el humo, permanecen más tiempo perceptibles a nuestra vista".
