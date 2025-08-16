El día que anocheció por la tarde: los satélites de la NASA muestran el humo cubriendo Asturias
Los incendios desatados en el sur de la región están cubriendo con su humo el centro de la región, donde en algunos lugares "llueve ceniza"
E.L.
Los incendios que se están produciendo al sur de la región, tanto en el Oriente como en el Suroccidente, han cubierto el cielo de Asturias. Este sábado el cielo se oscureció y los vientos de componente sur que está complicando las labores de extinción arrastraron los restos de los incendios sobre todo el centro de la región, como puede observarse en las imágenes tomadas por los satélites de la NASA. En algunas zonas más próximas a los fuegos "llovía ceniza".
A media tarde de este sábado, 14 incendios forestales están arrasando la montaña asturiana: seis activos (Cangas del Narcea, Somiedo, Caso, Ponga, Cabrales, Piloña), siete que están controlados (dos en Cangas del Narca, dos en Coaña, uno en Castrilón, uno en Allande y otro en Cangas de Onís), y uno estabilizado (Villanueva de Oscos).
La imagen del humo cubriendo Asturias aparece en el Sistema de Información sobre Incendios para la Gestión de Recursos (FIRMS) de la NASA, que distribuye datos de incendios activos en tiempo casi real (NRT) del Espectrorradiómetro de Imágenes de Resolución Moderada (MODIS), a bordo de los satélites Aqua y Terra, y del Conjunto de Radiómetros de Imágenes Infrarrojas Visibles (VIIRS), a bordo de S-NPP, NOAA 20 y NOAA 21 (anteriormente conocidos como JPSS-1 y JPSS-2). A nivel mundial, estos datos están disponibles en un plazo de 3 horas tras la observación satelital, pero en EE. UU. y Canadá, la detección de incendios activos está disponible en tiempo real.
