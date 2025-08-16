El fuego penetra en el corazón de los Picos: evacuado el refugio de Collado Jermoso y suspendido el Alsa a los Lagos de Covadonga

Asturias ha elevado a fase 2 la emergencia por los incendios. La decisión se toma debido a “los vientos de componente sur que están complicando las labores de extinción y dada su evolución”, señalan las autoridades.

A estas horas, en Asturias se contabilizan en Asturias 14 incendios forestales: 6 activos, 7 que están controlados y 1 estabilizado.

El refugio de Collado Jermoso, en el corazón de los Picos de Europa, ha sido desalojado y cerrado ante el avance de las llamas, que “se dirigen hacia el puerto de Pandetrave sin que se pueda hacer nada para evitarlo”, según los responsables del refugio. “Actualmente solo se mantienen dos de los guardas de Collado Jermoso para prevenir que nadie más se encuentre por la zona y sea necesario socorrerle”, indica la misma fuente. Y añade: “Se pide máxima prevención y que se sigan las indicaciones pertinentes para evitar más pérdidas de las que hay a día de hoy”.

El refugio Collado Jermoso se sitúa en el macizo Central de los Picos de Europa, a 2.064 metros, en un balcón situado más de 1.000 metros por encima del valle de Valdeón en un enclave único.

El puerto de Pandetrave es un paso de montaña que alcanza una cota máxima de 1.562 metros y que une las comarcas de Tierra de la Reina y Valdeón (León), atravesando de sur a norte la cordillera Cantábrica.

Por otra parte, Alsa ha suspendido durante este sábado y este domingo varios servicios de autobús en Asturias, incluyendo la subida a los Lagos de Covadonga, debido al “riesgo extremo de incendio”, según ha anunciado la compañía en sus redes.

En concreto, se suspenderán los siguientes trayectos: Lagos de Covadonga, Arenas de Cabrales-Poncebos-Sotres, lanzaderas de Somiedo y el servicio circular de Ponga. La empresa, no obstante, mantiene activa la ruta entre Cangas de Onís y la Basílica de Covadonga.

Los Bomberos del SEPA (Servicio de Emergencias del Principado de Asturias), la Brif,, la Unidad Militar de Emergencias (UME), los Agentes del Medio Natural y las empresas forestales están trabajando con denuedo.