GAM negocia con Indra el alquiler de maquinaria para la planta de blindados del Tallerón

La multinacional asturiana General de Alquiler de Maquinaria (GAM) está en negociaciones con la compañía española de defensa Indra para abastecerla de equipos con los que convertir el Tallerón de Gijón –anteriormente perteneciente a Duro Felguera– en una fábrica de vehículos militares blindados, así como de maquinaria para las nuevas funciones de la planta cuando su transformación esté lista.

Ambas empresas llevan tiempo manteniendo conversaciones para que GAM participe en el proyecto del Tallerón, según explican fuentes de la compañía de alquiler de equipos. Si bien la operación aún se encuentra en una fase incipente, las fuentes muestran su confianza en que "llegue a buen puerto" y la empresa presidida por Pedro Luis Fernández se convierta en un proveedor de maquinaria de Indra para su nueva gran instalación en Asturias, llamada a ejercer como mascarón de proa del desembarco de la multinacional de defensa en la producción de vehículos terrestres.

Pero los intereses de GAM en los prometedores planes que maneja la industria de la defensa en la región no se limitan al proyecto de Indra, y desde la empresa de alquiler de maquinaria señalan que también aspiran a prestar sus servicios en las factorías que quieren implantar en Asturias otras compañías como Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) y el consorcio Tess Defence (participado por Indra, EM&E, General Dynamics-Santa Bárbara Sistemas y Sapa Placencia).

No obstante, el consejero delegado de Indra, José Vicente de los Mozos, dejó caer en su reciente entrevista con LA NUEVA ESPAÑA que la adquisición del Tallerón podría anular el plan inicial de Tess Defence de ubicar una segunda factoría en Asturias.

En cualquier caso, en las instalaciones gijonesas ya ha arrancado el proceso formativo para que los 156 trabajadores procedentes de Duro Felguera aprendan a fabricar blindados de combate. La instrucción de los operarios para sus próximas labores se extenderá aproximadamente hasta finales de año o comienzos de 2026,

Los trabajadores compatibilizarán su aprendizaje con la rehabilitación de las instalaciones gijonesas para adaptarlas al ensamblaje final de blindados, tanto los 8x8 "Dragón", que ahora hace Santa Bárbara Sistemas en Trubia (Oviedo), como otros vehículos de otros programas.

Las ventas industriales de la región crecen un 8,5%

La cifra de negocios de la industria aumentó en Asturias un 8,5% en junio respecto al mismo periodo del año anterior, 5,1 puntos más que la media nacional, que fue del 3,4%, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). La cifra de negocios de la industria se incrementó en todas las comunidades autónomas en junio con Baleares (16,9%), Madrid (11,8%) y Asturias (8,5%) a la cabeza, excepto en Andalucía en donde el índice cayó un 3,2%.