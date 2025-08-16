El Gobierno marca el paso para explotar Perlora: una empresa "grande" y por un periodo largo

Primavera de 2027, a poder ser antes de las elecciones municipales y autonómicas de mayo: éste es el plazo previsto por el Gobierno regional para adjudicar el plan de reconstrucción y explotación del complejo vacacional de Perlora (Carreño), un espacio muy significativo para buena parte de los asturianos y que lleva años sumido en el abandono.

El Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) consensuado por el Principado y el Ayuntamiento de Carreño y presentado anteayer, jueves, está en marcha. Y la Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos (dirigida por Convocatoria-IU) quiere acortar los plazos.

En el pliego de condiciones de la licitación, el Gobierno de Asturias valorará más "aquéllas propuestas que más construcciones conserven", en palabras de Laura López Díaz, directora general de Urbanismo. Los aspirantes a levantar y gestionar la futura Perlora "tienen que ser empresas grandes, potentes y acostumbradas a participar en este tipo de concursos". Y añade Laura López que el periodo de concesión "no será de cuatro o cinco años, sino más largo".

A continuación, se detallan los planes del Gobierno asturiano y del Ayuntamiento de Carreño, según la explicación ofrecida ayer a LA NUEVA ESPAÑA por la directora general de Urbanismo.

Procedimiento

El primer paso ha de ser la evaluación ambiental simplificada. Es competencia del departamento de Medio Ambiente del Principado, a quien debe remitírselo el Ayuntamiento de Carreño. El plazo que otorga la ley son tres meses. "Esperamos que sea un poquito menos", indica Laura López, con lo cual debería estar listo en noviembre. El resultado de ese trámite ambiental se integra en el documento urbanístico, y además se elaboran las memorias económicas y la normativa. Eso es lo que el Principado prevé entregar al Ayuntamiento a finales de este año, para que el Ayuntamiento lo apruebe inicialmente en diciembre de este año o enero del próximo, y así se inicie su tramitación. "Esperamos tener el documento [el PEPRI] aprobado definitivamente en diciembre de 2026 o quizá un poco antes", señala la directora general de Urbanismo.

Pliego de condiciones

El plan especial fija unas reglas de juego mínimas: mantener al menos un ejemplar de cada tipología de casa (son 31 tipos); preservar también, por su singularidad la iglesia, el bar La Cabaña y Villa Homes, uno de los chalés con forma de hórreo. "Queremos que se conserve cuanto más, mejor, pero siempre sin comprometer la viabilidad de la explotación", asevera la directora general. En consecuencia, "se valorarán más aquellas propuestas que más conserven". También se dará preminencia a la adaptación al espíritu y a las formas de hacer de la ciudad primigenia, "sin llegar a hablar de mimesis pero también sin abrir la puerta a cosas raras".

¿Qué usos se le dará al nuevo espacio?

Fundamentalmente turístico, pero abierto a otras posibilidades en los periodos del año que no son de verano. Laura López aventura algunas posibles opciones: "Por ejemplo, para actividades deportivas. O para tareas universitarias o académicas. O para congresos...". Podría ser incluso viable para el turismo del Imserso: "Nosotros no prefiguramos el modelo de negocio, serán los concesionarios los que presenten sus propuestas".

Trámite de la concesión

La licitación va a comprender tanto la conservación o renovación de los edificios como la posterior explotación de la ciudad residencial. Se llevará a cabo una vez que esté aprobado el plan especial. Para ese momento, "las reglas del juego ya estarán claras para todos", puntualiza Laura López. Los candidatos a la explotación van a tener que aclarar en su propuesta todos sus planes. Lo que va a pedir el Principado es "un proyecto de explotación, tanto en lo económico como en la rehabilitación y en el tratamiento urbanístico-arquitectónico del conjunto", y el Ejecutivo elegirá "la propuesta que mejor se ajuste". Previamente, los candidatos podrán visitar las instalaciones de Perlora para ver el estado de las aproximadamente 250 viviendas que ahora integran el complejo vacacional.

Cuantía de la licitación

"Todavía no tenemos datos. Tenemos ideas, pero mientras no tengamos los documentos económicos, es muy prematuro hablar de cifras", subraya la directora general de Urbanismo.

Y añade:

"Estamos trabajando en ello, es un proyecto complejo, que exige unas inversiones fuertes. Dependiendo de los costes, habrá que ir a una licitación más larga o más corta para asegurar la viabilidad".

Candidatos a la concesión:

"Las empresas que vengan tienen que ser grandes y potentes, y estar acostumbradas a participar en este tipo de concursos. Estamos abiertos a todo tipo de agentes a los que les interese explotar Perlora. Lo único que pedimos es que sea un proyecto sólido, que no sean un brindis al sol", señala Laura López. Y concreta: "Hablamos de una inversión potente y de una explotación de una cierta duración".

Periodo de la concesión

Aún no está determinado: "Dependerá de los números que vayamos haciendo. En función de la inversión, se tarda más o menos en rentabilizar. En cualquier caso, no van a ser concesiones de cuatro o cinco años", anota la directora general.

¿Cuándo se adjudicará la reconstrucción y explotación del "Nuevo Perlora"?

"Esperemos que nos dé tiempo en esta legislatura, antes de mayo de 2027, pero vamos muy justos. Ésa es nuestra idea, nuestro horizonte y nuestro objetivo", afirma la directora general de Urbanismo.