El humo eclipsó al sol en un tórrido y "raro" 15 de agosto en Asturias

El cielo tornó del azul al amarillo y la luz adquirió un tono dorado y a la vez apagado ya al poco de amanecer este "raro" viernes 15 de agosto, jornada festiva que se preveía muy tórrida y también soleada, sin ninguna nube, en toda Asturias.

Esto último no sucedió. Así hubiera sido de no ser porque el humo de los inclementes incendios forestales del Suroccidente asturiano —con Genestoso (Cangas del Narcea) como el principal y más preocupante foco del Principado— y los de la vecina provincia de León llegó hasta gran parte de la costa de la región, principalmente a la mitad occidental.

De Soto del Barco hasta Galicia, el cielo estuvo cubierto desde prácticamente el mediodía, con intervalos de mayor o menor intensidad, y una luz mortecina poco que tiene poco que ver con la propia de verano. El viento sur facilitó el rápido desplazamiento del humo generado a más de 100 kilómetros de distancia del mar. El fenómeno sorprendió a los miles de bañistas que se lanzaron a las playas asturianas en este gran y último puente festivo estival. Hasta el domingo, si bien con los termómetros a la baja, se prevé que el tiempo siga dominado por el sol y el calor.

Un detalle del sol intentando salir entre un cielo anaranjado. / M. R.

Revuelo y desasosiego

En la playa de Los Quebrantos, en San Juan de la Arena (Soto del Barco), el cambio del color del cielo generó cierto revuelo y desasosegó a más de uno, con muchos temerosos de que hubiera algún incendio cercano. Todo empezó hacia el mediodía, cuando una fina capa procedente del interior de la región cubrió la línea costera, en contraste con el horizonte, completamente despejado y azul.

Así sucedió en todo el Occidente y a lo largo de la costa asturiana, en mayor o menor medida.

Según los observatorios meteorológicos, también hubo en el aire algo de polvo sahariano que contribuyó a que la capa fuera más opaca. En Tapia de Casariego el humo fue de gran intensidad, ampliado con el de los incendios del interior de la cercana Galicia.

Donde sí tenían el fuego prácticamente encima fue en Cangas del Narcea. En la piscina fluvial del pueblo, muchos trataban de refrescarse ante el sofocante calor, alentado por las llamas en el monte próximo al pueblo cangués de Genestoso. "Quiere hacer bueno, pero el humo no le deja", decía una vecina observando un inusual sol naranja, opacado por una densa humareda.

El día fue "raro" durante gran parte de la jornada. Pero hacia las 18:00 horas, cuando los desalojos en los pueblos vecinos por el fuego eran inminentes, el cielo se tornó a gris. En el agua, Rocío Blanco se bañaba con su hijo Darío Tosar: "Si no es en el agua no aguantamos, aunque mira como se está poniendo".

Así las cosas, para muchos fue inevitable recordar la aciaga jornada del 16 de octubre de 2017, que ha pasado a la historia como "el día que no amaneció" en Asturias, lo que se debió a un fenómeno similar al de este 15 de agosto. Aquella jornada de hace casi ocho años el Principado se quedó sin ver el sol y tuvo todo el día un cielo cubierto, con luz mortecina, por los incendios que asolaron el Suroccidente, con Cangas del Narcea también entre los concejos afectados, además de León y Portugal.