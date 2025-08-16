Los incendios siguen fuera de control: evacuados dos pueblos de Cangas del Narcea ante el avance del fuego

Fuera de control. Así describió el consejero de Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, la situación de los incendios en Cangas de Narcea después de una jornada en la que, pese a tener trabajando todos los medios -BRIF, Bomberos de Asturias y UME - , no hubo forma de contener las llamas en el entorno de Genestoso, obligando a la evacuación preventiva de los vecinos de Llamera y Sonande, que fueron dirigidos a la Escuela Hogar de Cangas del Narcea.

Un helicóptero sobrevuela la cumbre de la Braña de los Valles, ayer, ardiendo frente al pueblo de Genestoso., José Luis Fontaniella, Alejandro Calvo y Álvaro Queipo, ayer en Genestoso. / LNE

Si bien la noche anterior los efectivos habían conseguido contener las llamas gracias a un cortafuegos, las altas temperaturas del día de ayer y el viento de componente sur expandieron el fuego por la parte oeste del monte de Genestoso, alcanzando Xinestosu y acechando a las localidades de Llamera y Sonande. "Lo más importante es salvaguardar la seguridad de las personas", insistió Calvo. Por eso, en 16 concejos asturianos – Cangas del Narcea, Ibias, Degaña, Somiedo, Teverga, Quirós, Ponga, Lena, Aller, Caso, Cangas de Onís, Onís, Cabrales, Amieva, Peñamellera Alta y Peñamellera Baja– pudieron escucharse ayer los avisos móviles que Protección Civil envió a través de la plataforma ES-Alert. "Ante el avance de los incendios forestales, evite cualquier desplazamiento y permanezca en su vivienda", rezaba el mensaje.

Tras una madrugada en vela, con las llamas acechando al pueblo de Genestoso, los vecinos despertaron ayer con el humo a las puertas de sus casas. "Es como si nos fuésemos a intoxicar", aseguraba, mirando hacia la cumbre de Braña de los Valles, Juan Machado. "¿Quién iba a dormir viendo que estamos rodeados?", preguntaba retóricamente.

Si bien la población en ningún momento corrió peligro, al estar rodeada por un cinturón verde y un río que sirve de cortafuegos, sí fue molesta la humareda, que obligó a las autoridades a recomendar el uso de mascarillas y el confinamiento de los vecinos en sus casas.

Por la izquierda, José Luis Fontaniella, Alejandro Calvo y Álvaro Queipo, ayer en Genestoso. / LNE

El consejero de Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, destacó que la meteorología era "complicada para luchar contra los incendios, con altísima temperatura y viento sur". Aún así, estaban desplazados "todos los medios": "Tenemos a las BRIF movilizadas, a la UME con un primer contingente y se ha activado un segundo para que nos ayude tanto en Somiedo como posiblemente en la zona de Degaña", anunciaba a primera hora del día Calvo.

Esos dos puntos –Somiedo y Degaña– fueron sobre los que se pusieron todos los ojos durante la jornada del viernes. El fuego saltaba a territorio somedano a mediodía, procedente, al igual que el foco de Genestoso, desde Orallo (León). Poco antes de las 15:00 horas, un pelotón de la UME salía desde la base leonesa hasta Somiedo. "Tenemos todos los medios pero somos incapaces de contener las llamas", lamentaba, ya al final del día, el Consejero.

SEPA

El segundo incendio, el que amenazaba Degaña, no llegó a saltar al Principado. Un fuego en Anllares, amenazó durante gran parte del viernes con avivarse y pasar a Asturias pero los medios del Principado, coordinados con los de la Junta de Castilla y León, pudieron contener las llamas en la parte leonesa. No obstante, los efectivos continuarán trabajando hoy en esa zona fronteriza ante la posible evolución de las llamas. Aunque las temperaturas bajarán ligeramente, tal y como se encuentran los fuegos, seguirán siendo elevadas.

Los incendios pillaron en Cangas de Narcea al líder de los populares asturianos, Álvaro Queipo, quien también pasó la madrugada en vilo viendo el avance de las llamas. Además, en la tarde noche de ayer ayudó en la evacuación de sus vecinos (Queipo tiene una casa familiar en Sorrodiles, muy próximo a las llamas).

Trabajos de extinción del incendio en Genestoso. / Irma Collín

Al cierre de esta edición, el fuego en Cangas del Narcea estaba "descontrolado", según las palabras del propio Consejero, que envió a su ver un mensaje de tranquilidad a la población: "Los pueblos no van a estar en peligro, tenemos todos los medios trabajando para protegerlos".